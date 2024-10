La tremenda milionada que reclama Rosa Peral a Netflix per la sèrie "El cos en flames"

Foto: EuropaPress

Rosa Peral , l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona condemnada per assassinat, ha presentat una demanda contra Netflix i la productora Arcàdia, reclamant al voltant de 30 milions d'euros per la sèrie "El cos en flames". Segons Peral, la sèrie ha vulnerat els seus drets i els de la seva filla, afectant el seu honor, imatge i intimitat. La demanda s'ha registrat al jutjat de primera instància de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La lletrada de Peral, Núria González, ha confirmat que l'expolice sol·licita 26,5 milions d'euros per a la seva filla, calculant un euro per cada hora que la sèrie ha estat emesa, i 2,6 milions per a ella mateixa, basant-se en 10 cèntims per hora. Segons la demanda, la sèrie sobre el crim, que sosté estar "basada en fets reals", s'allunya dels fets provats a la sentència judicial, convertint Peral en una protagonista involuntària interpretada per Úrsula Corberó, que la retrata de manera reconeixible.

Peral argumenta que mai no va cedir els seus drets d'imatge ni va donar consentiment perquè es representés la seva filla menor a la sèrie. De fet, l'agost del 2023, va sol·licitar veure el contingut abans de la seva estrena. Tot i això, el 4 de setembre, Netflix va llançar un tràiler on apareixia la representació de la seva filla, involucrada en accions que Peral qualifica de "totalment falses", suggerint que el seu testimoni en el judici va ser fonamental per a la condemna.

Després del llançament del tràiler, l'advocada de Peral va sol·licitar mesures cautelars per aturar l'estrena de la sèrie, al·legant infraccions als drets fonamentals d'honor, intimitat i imatge. Tot i que el Jutjat de Primera Instància 2 de Vilanova i la Geltrú inicialment va denegar aquesta mesura, l'abril del 2024, l'Audiència Provincial de Barcelona va revocar aquesta decisió, argumentant que s'hauria d'haver convocat les parts per exposar-ne les posicions.

Tot i els intents per frenar la sèrie, el Jutjat de Primera Instància 6 de Vilanova i la Geltrú va tornar a rebutjar les mesures cautelars, fet que va portar Peral a presentar una nova demanda. En aquesta, reclama danys psicològics de 26,6 milions per a la seva filla i 2,66 milions per a ella, al·legant que la sèrie la retrata com una mare "negligent" i violenta. La sèrie, que es va estrenar el setembre del 2023, narra el crim que va portar la condemna de Peral a 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella, Pedro Rodríguez.