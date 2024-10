Més enllà dels diamants: coneix les joies més cares del món

Un diamant vermell - Canva Pro - everythingpossible de Getty Images

El món de les pedres precioses és fascinant i és ple de joies que superen en valor els coneguts diamants. Si bé el diamant és el rei de les gemmes, hi ha altres pedres que són increïblement rares i valuoses. Aquí us presentem algunes de les més cares del món.

1. Diamant Vermell

El diamant vermell és, sens dubte, la pedra preciosa més cara del món, aconseguint preus poden superar el milió de dòlars per quirat. La seva raresa és impressionant; s'estima que hi ha menys de 30 exemplars a tot el planeta. Extret de la tancada mina d'Argyle a Austràlia, el seu color prové de deformacions en la seva estructura cristal·lina, cosa que li atorga una bellesa única i captivadora.

2. Taaffeita

Taaffeita - Xarxes socials

Aquesta gemma poc coneguda té un valor de prop de 35.000 dòlars per quirat. La taaffeita es troba principalment a Sri Lanka i Tanzània, i el seu color varia des del rosa pàl·lid fins al lavanda. El seu descobriment va ser fortuït, ja que inicialment va ser confosa amb el safir, cosa que afegeix un toc d'història a la seva raresa.

3. Grandidierite

Originària de Madagascar, el grandidierite és una altra de les pedres precioses més cares, valorada entre 20,000 i 30,000 dòlars per quirat. Es caracteritza pel color blau verdós que pot variar segons l'angle de visió. El seu descobriment va ser relativament recent, el 1902, i la seva escassetat fa que cada exemplar sigui extremadament valuós.

4. Serendibita

Amb un preu aproximat de 20,000 dòlars per quirat, la serendibita es troba a diversos llocs del món, inclosos Sri Lanka i Madagascar. El seu color pot ser negre o blau fosc, cosa que li atorga un aspecte intrigant i exclusiu.

5. Diamant (en general)

Tot i que els diamants són més coneguts i àmpliament comercialitzats, el seu valor també és considerable. Un diamant perfectament tallat pot costar al voltant de 15.000 dòlars per quirat. Al llarg de la història, els diamants han estat símbols d'estatus i bellesa, i són utilitzats en joieria i adorns per segles.

6. Rubí

El robí, conegut pel seu intens color vermell, es comercialitza a un preu d'aproximadament 15.000 dòlars per quirat. Les gemmes més valuoses són les de color “sang de colom”, que provenen d'Àsia. Aquest tipus de robí és particularment desitjat per la seva puresa i tonalitat.

7. Alexandrita

L'alexandrita és famosa per la seva capacitat de canviar de color, cosa que la fa particularment desitjable entre col·leccionistes. Depenent de la qualitat, el preu pot oscil·lar entre 10,000 i 15,000 dòlars per quirat. Aquesta pedra va ser descoberta el 1833 a Rússia i ha capturat l'atenció a causa de la seva singularitat.

8. Maragda

Encara que més abundant que altres gemmes, la maragda segueix sent altament valorada, especialment aquelles de qualitat excepcional, que poden costar més de 8.000 dòlars per quirat. El seu vibrant color verd la converteix en una de les pedres precioses més buscades.

9. Safir

El safir, conegut principalment pel seu color blau, també es troba en altres tonalitats i té un preu que varia considerablement. Un safir d'alta qualitat pot costar entre 4.000 i 6.000 dòlars per quirat, però exemplars rars com el safir Padparadscha poden assolir preus molt més alts.

Aquestes pedres precioses no només representen luxe, sinó que també expliquen històries de raresa, bellesa i desig humà. Tot i que els diamants solen acaparar l'atenció, hi ha un món de gemmes igualment impressionants que destaquen pel seu valor i exclusivitat. Si bé no tots es poden permetre adquirir aquestes joies, la seva fascinació perdura al llarg del temps, inspirant admiració i desig a tot el món.