Quantes cerveses calen per donar positiu en un control d'alcoholèmia amb la nova llei?

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha aclarit una de les preguntes més freqüents entre els conductors espanyols: quantes cerveses es poden consumir sense donar positiu a un control d'alcoholèmia? . Aquesta qüestió ha cobrat encara més rellevància després del recent anunci sobre la possible reducció del límit d'alcohol permès a la sang, que actualment és de 0,5 grams per litre per a conductors habituals i 0,3 per a conductors novells.

Factors que influeixen en la taxa d'alcohol a la sang

La quantitat d'alcohol a la sang no només depèn de la quantitat de beguda consumida, sinó també de diversos factors com:

El tipus de beguda alcohòlica i la graduació.

El pes i el sexe de la persona.

La rapidesa amb què es consumeix l'alcohol.

L'alcohol ingerit passa al sistema nerviós central a través de l'aparell digestiu, cosa que afecta les capacitats per conduir amb seguretat. Fins i tot amb nivells d'alcohol a la sang inferiors als permesos, la capacitat de reacció i coordinació es veu afectada , cosa que incrementa el risc d'accidents.

Càlcul de la quantitat d'alcohol a la sang

Per calcular l'alcohol consumit, cal saber la quantitat exacta d'alcohol pur ingerit. El procediment és el següent:

Multiplicar la graduació de la beguda (indicada en graus a l'etiqueta) per la quantitat consumida en mil·lilitres. Dividiu el resultat entre 100 i multipliqueu per 0,8 (la densitat de l'alcohol).

Per exemple, una cervesa de 200 ml amb una graduació alcohòlica del 5% conté uns 8 grams d'alcohol pur.

Efectes de l'alcohol a la conducció

L'alcohol afecta la conducció des del primer moment. Amb una taxa d'alcoholèmia entre 0,3 i 0,5 grams per litre, que es pot assolir amb aproximadament dues cerveses, els efectes es comencen a notar: augment en el temps de reacció i problemes de coordinació. En sobrepassar els 0,5 grams per litre , els problemes de visió són evidents i, quan se superen els 0,8 grams per litre , els problemes d'atenció i coordinació esdevenen greus, a més d'aparèixer somnolència intensa.

Possible reducció del límit d'alcoholèmia

La DGT està estudiant la reducció del límit d'alcoholèmia permès a 0,2 grams per litre per a tots els conductors, una mesura que ha generat preocupació. L'objectiu és disminuir els accidents de trànsit relacionats amb el consum d'alcohol, que són una de les causes principals de sinistralitat a Espanya.

Conseqüències legals per superar el límit d'alcoholèmia

Superar el límit d'alcoholèmia establert té conseqüències legals greus. A partir d' 1,2 grams per litre a la sang (0,6 en aire espirat), la conducció es considera un delicte que pot portar aparellades penes d'entre tres i sis mesos de presó. És important destacar que l'alcohol es metabolitza lentament, i la seva eliminació de l'organisme es pot veure influenciada per factors com el pes, la presència de malalties o el consum de medicaments.

Recomanacions de la DGT: zero alcohol al volant

La DGT recomana als conductors que evitin consumir alcohol si es posaran al volant. Fins i tot una petita quantitat d'alcohol pot alterar la capacitat de reacció i la coordinació , augmentant de manera considerable el risc de patir un accident de trànsit. L'opció més segura sempre és optar per alternatives com ara el transport públic o comptar amb un conductor designat.

En resum, el consum d'alcohol i la conducció són una combinació perillosa. Tot i que el límit d'alcoholèmia pot variar, la millor opció sempre és evitar l'alcohol si s'ha de conduir. Les lleis són estrictes i les conseqüències, tant a nivell personal com legal, poden ser molt greus.