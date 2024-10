Previsió del temps a Catalunya: les tempestes fan activar les alertes al Pirineu

El paraigua serà necessari a gairebé tot el nord de Catalunya. Foto: Europa Press

Aquest dimecres 9 d'octubre, equador de la setmana, serà un dia de contrastos . Si bé a bona part de Catalunya el sol serà protagonista, el cert és que s'esperen tempestes de consideració que han fet activar les alertes al Pirineu . Comarques com la Val d'Aran, la Cerdanya i l'Alta Ribagorça s'enduran la pitjor part pel que fa a la quantitat d'aigua que s'espera. De la mateixa manera, també hi ha actius els avisos per vent i estat de la mar en altres punts.

Així ho podem veure fent una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) , que apunta que al quadrant nord-oest estarà molt ennuvolat o cobert al llarg del dia, sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, amb nuvolositat més extensa i compacta a partir de la tarda.

A la resta de la meitat oest i del terç nord el cel estarà mig ennuvolat o localment molt ennuvolat al matí ia la nit, mentre que al centre del dia s'obriran grans clarianes i predominarà l'ambient assolellat. A la resta de Catalunya el cel estarà entre clar i poc ennuvolat en general, amb alguns intervals de núvols al matí que deixaran el cel puntualment mig ennuvolat.

La temperatura mínima serà lleugerament més gran. Per la seva banda, la màxima pujarà entre lleugerament i moderadament, sobretot a la depressió Central i l'extrem nord-est, encara que al litoral central i sud quedarà similar o localment baixarà de forma lleugera.

Pel que fa a les pluges, s'espera precipitació al quadrant nord-oest, sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, intermitent durant el matí i més continuat i extens a partir de la tarda, quan també s'espera en altres punts del Pirineu i Prepirineu.

A banda, durant el matí s'espera alguna precipitació feble i dispersa en altres punts de la meitat oest, sobretot al terç oest, i no es descarta alguna aïllada en altres punts del país.

Al final del dia, és possible que arribi algun xàfec feble i dispers novament a punts del terç oest. S'acumularan quantitats de precipitació entre escasses i poc abundants en general, si bé podran ser abundants al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental.