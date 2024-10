Tres universitats catalanes, considerades entre les millors 200 del món

La classificació s'ha conegut aquest 9 d'octubre. Foto: Europa Press / Canva Pro

El World University Rankings 2025 , publicat aquest dimecres 8 d'octubre per Times Higher Education , ha situat tres universitats catalanes entre les 200 millors del món: la Universitat de Barcelona (UB) al lloc 149, la Universitat Pompeu Fabra al 175 i la Universitat Autònoma de Barcelona el 199 .

La classificació està liderada per la Universitat d'Oxford, i el top 10 el completen l'Institut Tecnològic de Massachusetts, la Universitat de Harvard, la Universitat de Princeton, la Universitat de Cambridge, la Universitat de Stanford, l'Institut Tecnològic de Califòrnia, la Universitat de Califòrnia, l'Imperial College de Londres i la Universitat de Yale.

A l'edició número 21 de la classificació figuren 2.092 universitats (davant les 1.907 de l'any passat) de 115 països i regions, representant un augment del 9,7% en el nombre d'universitats classificades, el major increment en els darrers cinc anys, en comparació amb un creixement del 6% l'any passat.

Les dades noves reflecteixen que l'estatus d'Europa al sector de l'educació superior mundial està disminuint, ja que les universitats del continent són superades per les d'Àsia.

Actualment, 91 de les 200 millors universitats del món es troben a Europa, fet que suposa una reducció de vuit universitats respecte de les 99 que hi havia el 2019. A més, moltes de les que romanen entre les 200 millors estan en decadència, tendència especialment visible a Europa occidental.

8 de les 12 universitats més ben classificades dels Països Baixos han caigut al rànquing aquest any, inclosa la Universitat Tecnològica de Delft, que ha passat del lloc 48 al 56.

Mentrestant, 19 de les 50 millors universitats franceses han baixat al rànquing, i deu institucions han registrat la seva pitjor classificació històrica.

A Alemanya i Suïssa, el panorama és més variat: algunes institucions han millorat, mentre que d'altres han baixat. Alemanya s'aproxima al top 25 mundial amb la Universitat Tècnica de Munic pujant al lloc 26, el més alt que ha aconseguit una institució alemanya en la història del rànquing. Tot i això, fora del top cinc d'Alemanya, diverses universitats han baixat.

A Suïssa, encara que les prestigioses ETH Zurich i l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne mantenen els seus alts llocs, cinc de les dotze universitats suïsses classificades han baixat aquest any.

El declivi constant d'Europa es produeix mentre les universitats asiàtiques en milloren la posició. La Xina continental està cada vegada més a prop d'entrar al top 10 mundial, i les millors universitats del Japó i Corea del Sud també estan pujant a la classificació.

Àsia, el continent més representat

Europa solia ser el continent amb més representació al THE World University Rankings. No obstant això, per segon any consecutiu, Àsia ha pres la davantera .

En els darrers 5 anys, Àsia ha estat el continent que més noves universitats ha afegit al rànquing. De les 211 institucions que s'han sumat al rànquing des del 2021, el 60% provenen d'Àsia, mentre que només el 17% són d'Europa .

Tot i el declivi general, algunes universitats europees han millorat les seves posicions. La KU Leuven, a Bèlgica, ara ocupa el lloc 43, millorant des del 45, i la Universitat de Gant ha pujat 3 llocs fins al 112.

Bèlgica té 10 universitats classificades, de les quals 4 han millorat, 4 han baixat i 2 s'han mantingut igual. 4 de les seves institucions són entre les 200 millors.

Suècia manté el lloc entre les 50 millors amb l'Institut Karolinska pujant al lloc 49. De les 13 universitats sueques classificades, 7 han millorat la seva posició, mentre que 3 han baixat, representant una taxa de millora del 31%, la més alta entre els països amb almenys 10 universitats classificades.

Dinamarca també manté una universitat entre les 100 millors, amb la Universitat de Copenhaguen al lloc 97, pujant 6 posicions respecte a l'any passat. A més, té 2 universitats més entre les 200 millors.

Itàlia, amb 3 universitats al top 200, igual que Catalunya

La Universitat de Bolonya és la millor classificada d'Itàlia, entrant per primera vegada al top 150 mundial al lloc 146, pujant nou llocs respecte a l'any anterior. Itàlia té tres universitats entre les 200 millors del rànquing.