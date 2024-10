Per què els espanyols no tenen més fills?

Foto: Freepik

La manca de mitjans econòmics és la principal causa per la qual els espanyols no tenen fills. Segons l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre 'Fecunditat, Família i Infància', el 77,3% dels enquestats esgrimeixen aquesta causa, molt per sobre dels problemes de conciliació de la vida laboral i familiar, que se situen en segon lloc, per al 44,1% dels enquestats.

Així mateix, el 26,4% decideix no tenir descendents per no entorpir la carrera professional i el 25,5 perquè considera que els fills són una responsabilitat. A més, al 58% dels enquestats que no tenen fills els hagués agradat tenir-ne, mentre que a un 36% no. Sobre el nombre idoni de fills, el 49% coincideix que dos fills és l'ideal , un 27,4% defensa que el millor són tres.

Pel que fa a les mesures que podrien facilitar la vida laboral i familiar, l'opció de flexibilitzar la jornada laboral és la que té més seguidors (47,6%), mentre que el 31% s'inclina per millorar el tractament fiscal a l'IRPF de les famílies amb fills i el 27,8% s'inclina per ajudes persones a les persones que no es poden valdre per si mateixes.

Així mateix, un de cada cinc considera que una mesura oportuna seria perllongar la baixa per maternitat a les dones treballadores, segons revela la investigació que recopila els resultats de 5.742 entrevistes a adults realitzades entre l'11 i el 19 de setembre del 2024. Respecte a la edat ideal per tenir descendència, la majoria considera que tant per a la dona com per a l'home seria entre els 25 i els 19 anys.

De fet, només el 2,5% dels enquestats considera que la millor edat per a la dona és entre els 25 i els 39 anys, percentatge que puja al 7,8% en el cas dels homes. A més, el 63,2% creu que dels 31 als 40 anys és quan les dones perden de manera important la probabilitat d'aconseguir un embaràs; en el cas dels homes, la franja de perdre possibilitats per tenir fills és dels 41 als 50, segons el 33,8%.

Impacte a la vida laboral

El 93,1% està "molt d'acord o d'acord" que veure créixer els fills és el plaer més gran de la vida, el 80,7% coincideix que els fills suposen una càrrega econòmica per als pares i un 69, 9% és "molt d'acord o d'acord" que tenir fills redueix les oportunitats de treball i progressió professional d'un dels pares o de tots dos.

D'altra banda, un 58,3% està "molt en desacord o en desacord" amb què tenir fills millora el prestigi social de la gent en societat. Pel que fa a l'impacte en la vida laboral dels pares, el 53,7% de les persones creu que tenir fills afecta més la mare quant a la reducció d'oportunitats de treball, davant d'un 0,5% que assegura que afecten més el pare. I un 15,1% afirma que els afecta tots dos per igual.

Preguntats pel naixement del primer fill, el 24,3% dels enquestats assegura que sí que ha utilitzat el permís per naixement i cura de menor, davant d'un 25,4% que afirma que no l'ha fet servir. Pel que fa a la reducció de jornada laboral només un 5,6% assegura que sí que l'ha utilitzat, davant d'un 44,2% que diu que no.

La dada d'excedències per cura de fills encara és menor, se situa en el 2,3%. Un 19,4% de les persones assegura que haver tingut el primer fill li ha limitat les oportunitats de promoció professional, un 15,3% afirma que ha acceptat una feina per sota de la seva formació i un 15,6% ha reduït la seva activitat laboral. Pel que fa a les dones, el percentatge augmenta i són un 29,2% les que reconeixen que se n'han limitat les oportunitats de promoció davant del 9% dels homes.

Tasques domèstiques

L'enquesta del CIS també aborda el temps dedicat a les tasques domèstiques i segons els resultats de l'enquesta, el 23% de les dones dediquen entre 21 i 40 hores, en aquesta mateixa franja de temps, el percentatge d'homes baixa fins al 12% .

I, quant a la dedicació a cura d'algun membre de la família, el percentatge entre homes i dones és molt dispar, especialment pel que fa a les hores de dedicació. El 14,5% de les dones reconeixen que dedica més de 41 hores a la setmana a aquesta tasca, mentre que la quantitat d'homes es redueix al 7,3%. El 15,5% de les dones reconeix que “fa molt més del que li correspon a casa”, aquesta xifra entre els homes baixa fins a un 2%.

A la inversa, el 3,1% de les dones afirma que "fa una mica menys del que li correspon", en preguntar als homes la xifra augmenta fins al 15%. Si la pregunta és relativa al temps dedicat a cura de nens o persones dependents, el 14,4% dels enquestats dedica entre 1 i 7 hores setmanals, i l'11% més de 40 hores a la setmana.

La feina dificulta, no obstant, al 15% dels enquestats complir les seves responsabilitats familiars i el 27,3% reconeix que diverses vegades a la setmana ha tornat de la feina massa cansada per fer les feines de la casa. Pel que fa a les preocupacions dels enquestats, el preu de l'habitatge preocupa molt el 53% dels enquestats, seguit dels preus dels aliments (43%) i dels nivells de desocupació (42,5%).

Per als pares, l'educació és el problema principal que tenen els nens. Així, un terç dels enquestats està preocupat per la qualitat i el nivell de l'educació i també un terç admet preocupació per la manca d'educació i valors i un 19% per l'addició a les pantalles. Un de cada cinc enquestats reconeix la seva preocupació per les dificultats econòmiques de les famílies. En qualsevol cas, el 43,2% creu que la infància dels fills és més feliç que ha estat la seva.