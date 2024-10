La trista estadística que va liderar Catalunya el segon semestre d'aquest any

Un edifici. Foto: Europa Press

Catalunya ha estat la comunitat autònoma on es van practicar més desnonaments el segon trimestre del 2024, amb 2.091, el 26,6% del total nacional, segons es desprèn d'un informe publicat aquest dimecres 9 d'octubre pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El nombre total de llançaments practicats el segon trimestre del 2024 a Espanya va ser de 7.850, un 7,8% més que el mateix trimestre del 2023.

El 74,8% d'aquests llançaments, 5.874, va ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que 1.469 més -el 18,7% del total- es va derivar d'execucions hipotecàries. Els 507 restants van obeir altres causes.

Els llançaments derivats d'execucions hipotecàries van disminuir un 1,9% respecte al segon trimestre del 2023. Per als derivats de la Llei d'arrendaments urbans, l'augment va ser del 10,7% i per als 507 derivats d'altres causes, del 6,5 %.

Catalunya --amb 2.091 llançaments, el 26,6% del total nacional-- ha estat la comunitat autònoma on es van practicar més llançaments el segon trimestre del 2024, seguida per Andalusia, amb 1.129; el País Valencià, amb 1.006 i Madrid, amb 831.

Atenent només els llançaments conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans, al primer lloc apareix també Catalunya, amb 1.577, el 26,8% del total; seguida per Andalusia, amb 765; Madrid, amb 730; i el País Valencià, amb 705.

Pel que fa als derivats d'execucions hipotecàries, a Catalunya n'hi va haver 322; a Andalusia, 287; a la Comunitat Valenciana, 253 ia Múrcia, 129.

6,2% més d'execucions hipotecàries

Per part seva, les dades del CGPJ reflecteixen que el segon trimestre de l'any es van presentar 5.483 execucions hipotecàries, un 6,2 % més que en el mateix període del 2023.

El nombre més gran es va donar a Andalusia, amb 1.238, un 22,6% del total nacional. El van seguir Catalunya, amb 1.122; la Comunitat Valenciana, amb 862; i Madrid, amb 529; tot i això, si posem el nombre d'execucions hipotecàries ingressades en relació amb la població, destaquen Múrcia, amb 19,1 per cada 100.000 habitants; el País Valencià, amb 16,1 i Andalusia, amb 14,1.