VÍDEO: Un grup d'activistes propalestins ataquen Pilar Rahola i li llancen pintura vermella

Foto: Twitter / @OJS_Vobm

La tertuliana Pilar Rahola va ser atacada per un grup d'activistes a favor de Palestina i li van llançar pintura vermella per sabotejar la seva intervenció a la conferència. L'atac va tenir lloc dimarts passat a la nit a La Garriga durant la conferència inaugural de la Fundació Universitària Martí L'Humà, on Rahola va ser convidada a parlar.

L'atac va ser reivindicat per l' Organització Juvenil Socialista del Vallès Oriental del Baix Montseny a través del seu compte de Twitter, que va justificar l'acció en afirmar que era una resposta a la "complicitat" de Rahola amb el "genocidi" a Palestina.

Tot i aquest atac, Pilar Rahola va continuar amb la seva intervenció després de netejar-se la pintura. En el seu compte de X, va compartir la seva experiència i va reafirmar el compromís amb la llibertat d'expressió: "Sé el que és el feixisme. La meva família va patir la violència del feixisme de dretes i d'esquerres. Mai no callaran. Sóc una ciutadana lliure en un país lliure", va manifestar.

La Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE) es va pronunciar en contra de l'atac, i va condemnar "sense pal·liatius l'acció violenta i vandàlica" patida per Rahola. En un comunicat, la FCJE va subratllar la importància de la llibertat d'expressió, denunciant els actes violents que busquen silenciar-la i expressant el suport i la solidaritat amb la periodista.

Aquest episodi és un recordatori de la creixent tensió en el debat sobre el conflicte a l'Orient Mitjà i la manera com aquestes diferències poden manifestar-se de manera violenta a la societat.