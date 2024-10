Ciberatac a Cortefiel, Springfield i Women´secret: Ets client?

Ciberatac - OCU

Una de les darreres empreses a patir un ciberatac ha estat el Grup Tendam, matriu de comerços tan coneguts com:

Cortefiel.

Springfield.

Women'secret.

L'episodi va tenir lloc, segons van comunicar a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, el dia 5 de setembre, però ha passat un mes fins que els clients dels seus clubs de socis, les dades dels quals estan emmagatzemats a les bases atacades, han rebut una carta explicant la situació. Segons informen:

No han quedat exposades dades sensibles com a contrasenyes o targetes de pagament.

Sí que hi ha hagut un robatori de dades d'una altra classe: nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon i correu electrònic.

És a dir, hi ha hagut accés a dades que poden facilitar una suplantació d'identitat , per exemple. Per això és important que si ets client registrat d'aquestes marques, extremis les precaucions i facis coses com aquestes:

Desconfia de comunicacions i missatges que et semblin mínimament estranys (correus electrònics, whatsapps, sms...).

que et semblin mínimament estranys (correus electrònics, whatsapps, sms...). Si no identifiques el remitent, ignora'l.

Si el remitent és de confiança, podria estar sent suplantat: millor contacta amb ell per les vies que disposi al seu lloc oficial (no pels que vinguin al missatge) i pregunta si n'és l'autor.

per les vies que disposi al seu lloc oficial (no pels que vinguin al missatge) i pregunta si n'és l'autor. No punxeu enllaços d'aquests correus.

No donis les teves dades bancàries, numeracions de targetes, etc.

Les empreses s'han d'espavilar És seriós!

El problema no és nou. Aquest any 2024 ja hem reportat ciberatacs a altres grans com el Banc de Santander, Repsol, Telefónica...

I la llei de protecció de dades obliga a comunicar sense dilació les bretxes de seguretat no només a les autoritats, sinó també als clients, perquè estiguin sobre avís per no ser víctimes dels mil i un enganys dels delinqüents per aconseguir els teus dades i els teus diners que recollim al nostre especial sobre Ciberseguretat.

Però com es veu en aquest cas, els clients han trigat molt a ser informats. Una demora que, al nostre parer, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades hauria de castigar amb multes que ajudessin a fer calar la idea que la rapidesa és vital.