Gir al 'cas Koldo': el jutge envia Aldama a presó i deixa Ábalos roçant la imputació

El diputat del Grup Mixt José Luis Ábalos durant una sessió plenària a la Cambra Baixa, a 17 de setembre de 2024, a Madrid (Espanya) - EP

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha enviat a presó provisional , comunicada i sense fiança a l'empresari Víctor d'Aldama --presumpte aconseguidor del 'cas Koldo'-- i al seu soci, Claudio Rivas, per la seva presumpta participació en un frau a la Hisenda pública de més de 182 milions d'euros al sector dels hidrocarburs.

Així consta en una interlocutòria dictada pel titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 després d'haver pres declaració als dos detinguts ia la germana de Rivas, María Luisa, aquest mateix dijous.

Fonts jurídiques han assenyalat que la Fiscalia Anticorrupció havia sol·licitat presó tant per a Aldama com per a Rivas, però no per a la seva germana. Tots ells van ser detinguts aquest dilluns per la Guàrdia Civil.

Aldama i la resta d'implicats en aquesta presumpta trama de corrupció eren des de dilluns a dependències policials de Tres Cantos, a Madrid.

Un xalet a Sotogrande

Fonts de la investigació van confirmar que tant els germans Claudio i María Luisa Rivas com el mateix Víctor d'Aldama estan relacionats presumptament, a més, amb una empresa propietària d'un xalet a Sotogrande (Cadis) de què hauria gaudit José Luis Ábalos el 2021, quan era ministre i secretari d'Organització del PSOE.

En paral·lel als arrestos, els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) van registrar una finca al terme municipal de Còria, a Càceres, propietat de Claudio Rivas, que juntament amb Aldama figura a la cúspide del presumpte entramat que, segons la Fiscalia Anticorrupció hauria aconseguit "una alta capacitat de corrupció sobre funcionaris de l'Administració".

Sobre aquesta diligència a Càceres s'ha referit aquest dimarts el delegat del Govern a Extremadura, José Luis Quintana, després de ser preguntat pel registre d'una finca en col·laboració amb agents de la Guàrdia Civil d'aquesta regió.

Segons ha explicat el delegat del Govern, es tracta d'un cas que "no té res a veure" amb el 'cas Koldo' i que se centra en un presumpte frau d'hidrocarburs, en què "sí coincideix la mateixa persona". Quintana va detallar que la Guàrdia Civil va practicar un registre, però que "no es van trobar diners i no hi va haver detinguts".

Entramats societaris instrumentals

A través d'una nota de premsa, el Ministeri Públic va informar dilluns de l'operació policial que s'estava duent a terme contra una suposada organització criminal que comptava amb una sèrie d'entramats societaris instrumentals, utilitzats tant per al frau contra la Hisenda Pública com per al blanqueig dels fons il·lícitament obtinguts".

Entre els 14 detinguts anunciats per Anticorrupció per aquesta trama d'hidrocarburs figurava Víctor d'Aldama, que ja va ser arrestat amb anterioritat, també per la UCO, per la seva implicació amb el cas de corrupció vinculat a la trama de compra de mascaretes a la pandèmia que afecta a Koldo García, el que fos assessor de José Luis Ábalos al Ministeri de Transports, i que instrueix el Jutjat Central d'Instrucció Número 2.

"A diferència d'altres organitzacions criminals comunes, el tipus d'estructura criminal sobre el qual s'està treballant comporta una elevada complexitat per a la investigació, ja que la seva activitat en un sector legal com el dels hidrocarburs, sumat als beneficis milionaris obtinguts en períodes de temps molt curts permeten a aquestes organitzacions posicionar-se en determinats estaments amb diferents esferes de poder, aconseguint una alta capacitat de corrupció sobre funcionaris de l'Administració”, sosté Anticorrupció.

La causa de la trama d'hidrocarburs, declarada secreta, està dirigida pel magistrat Santiago Pedraz, titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. Es van ordenar 14 detencions i 11 entrades i registres a domicilis i seus socials d'empreses, a diverses províncies espanyoles, principalment a Madrid, Salamanca i Càceres.

Ábalos, a la vora de la imputació

El jutge del 'cas Koldo' ha demanat aquest dijous a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que certifiqui si José Luis Ábalos gaudeix actualment de la "condició de diputat", després de rebre un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que atribueix a l'exministre un "paper rellevant" a la presumpta trama i demana que sigui imputat.

Així, l'actuació del jutge Ismael Moreno podria suposar un pas previ a una eventual imputació, atès que per procedir penalment contra un diputat primer cal consultar la seva condició al Congrés i, després de rebre resposta, hauria de redactar una exposició de motius per enviar-la al Tribunal Suprem, que és l'òrgan competent per investigar un diputat.

Amb tot, una vegada que ha demanat informe a la Fiscalia Anticorrupció, cal esperar que esperi la resposta. Fonts de la fiscalia ja van avançar a Europa Press que el Ministeri Públic estava pendent d'un informe clau de la UCO per decidir si actuava contra el ja exministre.