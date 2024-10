Descobriu els juguets dels 90 que ara valen una fortuna! Tens algun al teu armari?

Fotomuntatge de Furby - Canva Pro

Estàs buscant guanyar una mica de diners extra? Amb la crisi del cost de vida afectant milions de persones, molts recorren a feines secundàries per generar ingressos addicionals. No obstant això, la solució per a alguns podria estar en articles oblidats als seus armaris. Si vas créixer als anys 90, és probable que tinguis a casa joguines, col·leccionables i altres relíquies que ara podrien valer molt més del que vas pagar per ells. A continuació, descobreix alguns dels articles més cobejats d'aquella època que et podrien fer guanyar una fortuna.

1. Furby

Una de les joguines més buscades dels anys 90 és el Furby. Si tens un Furby original o d'edició limitada, especialment si mai el vas treure del seu embalatge, podries guanyar una bona suma. Alguns Furby es venen a eBay per unes 100 lliures esterlines (aproximadament 116 euros), mentre que els més rars poden assolir fins a 175 lliures (203 euros). Un Furby original del 1998 es va vendre per 705 dòlars (527 euros), i un Furby Bejewelled súper rar va assolir la impressionant xifra de 6,400 dòlars (4,800 euros).

2. Cartes de Pokémon

Les cartes col·leccionables de Pokémon van ser un gran negoci als anys 90. Si en tens algunes en bon estat, podries fer-te d'or. La carta Holo Charizard del 1999 es va vendre per 420.000 dòlars (321.000 euros) en una subhasta, cosa que estableix un rècord històric. Revisa les teves velles cartes, podries tenir una fortuna a les teves mans!

3. Primera edició de Harry Potter

Si vas comprar una còpia de "Harry Potter i la pedra filosofal" en el seu llançament el 1997, podries tenir un tresor al teu prestatge. Les primeres edicions completes amb la portada original i les errades poden assolir entre 30,000 i 50,000 dòlars (22,900 i 38,200 euros) al mercat. Només es van imprimir 500 còpies, així que si en tens una, és hora de verificar-ne el valor.

4. Joc Super Mario Bros

L'icònic joc de Nintendo, Super Mario Bros., s'ha convertit en una joia per a col·leccionistes. El 2020, una còpia segellada de Super Mario Bros 3 es va vendre per 156,000 dòlars (119,000 euros), i uns mesos després, una còpia sense fer servir del joc original va aconseguir la sorprenent xifra de 2 milions de dòlars (1.5 milions d'euros). Si tens un Mario a casa, podria valdre molts diners.

5. Les teves velles cintes VHS de Disney

Abans de l'arribada de les plataformes de streaming, les cintes VHS de Disney eren essencials per a la diversió familiar. Algunes edicions rares, com "101 dàlmates" al seu paquet segellat, s'han venut per 15,000 lliures (17,400 euros) a eBay. Així que revisa les teves velles cintes, podrien valer una petita fortuna!

6. Nines Polly Pocket

Les Polly Pockets, aquestes petites nines i casa seva, també són molt cobejades. Les fabricades entre 1989 i 1998 ara poden assolir bons preus, especialment si estan segellades. Un estoig de bellesa Polly Pocket es va vendre per 4,800 lliures (5,600 euros) a eBay, i altres jocs de l'època també han arribat a sumes de quatre xifres.

Així que, quants d'aquests articles tens a casa? És hora de desempolsar aquests records i veure si els pots convertir en efectiu. No deixeu passar l'oportunitat de guanyar diners amb els vostres tresors oblidats!