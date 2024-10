D'advocat d'estafats a presumpte autor: un administrador desapareix amb els diners de 400 comunitats

Fotomuntatge de Cristóbal Barea i la façana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - EP

Cristóbal Barea, conegut per haver representat legalment diverses comunitats de veïns que van ser presumptament estafades per Finques Pallarés el 2015, torna a ser el protagonista d'un escàndol similar, però aquesta vegada al costat oposat. L'administrador de finques de l'empresa Barea & Zango ha desaparegut amb els fons d'unes 400 comunitats de veïns de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, fet que ha deixat centenars de famílies sense els estalvis destinats a obres i serveis comunitaris.

Desaparició de fons i caos financer

Segons diversos veïns afectats, Barea hauria desaparegut amb importants sumes de diners que estaven destinades a cobrir derrames, reformes i pagaments de subministraments bàsics com l'electricitat i el manteniment dels edificis. Un veí del barri d?Horta, entrevistat per TV3, explica que la seva comunitat ha perdut 20.000 euros que estaven destinats a la reforma obligatòria de la façana. Ara, hauran de tornar a fer una nova derrama per poder complir els requisits legals.

I aquest no és pas un cas aïllat. Segons els informatius de TV3 , els fons desapareguts en una comunitat superen els 90.000 euros, fet que implica que cada família pot haver perdut fins a 4.000 euros. A més, diverses comunitats de veïns s'han quedat sense llum a les zones comunes a causa de la falta de pagament de les factures per part de l'administrador.

Una situació que recorda el cas Finques Pallarés

En un gir irònic, Barea havia actuat com a advocat i administrador per a diverses comunitats que van ser estafades per Finques Pallarés el 2015 . En aquest cas, també es van reportar desaparicions massives de fons que van afectar 126 comunitats de veïns , amb una pèrdua estimada d' 1,2 milions d'euros . Aleshores, Barea va justificar la desaparició dels diners com a conseqüència d'una "mala gestió" per part dels socis de l'empresa. Tot i els esforços de Barea per aclarir la situació, els afectats de Finques Pallarés van haver de fer front a importants pèrdues, una situació que sembla repetir-se ara amb Barea al centre de la controvèrsia.

De fet el seu despatx es promonocionava a la xarxa com a especialitzat en estafes.

Captura de la pàgina web https://www.elabogado.com/estafa:barcelona/pagina-16

Reacció dels veïns i denúncies penals

Diverses comunitats han interposat denúncies penals contra Cristóbal Barea per la desaparició dels fons, però moltes temen que els llargs temps de la justícia puguin endarrerir qualsevol resolució favorable durant anys. Alguns veïns, conscients dels alts costos legals, han decidit no iniciar procediments judicials, assumint que serà molt difícil recuperar els diners presumptament apropiats per Barea.

La principal queixa dels veïns, a més de la desaparició dels fons, és la manca de documentació que Barea va deixar en abandonar les finques. Els administrats no disposen de registres clars dels pagaments realitzats ni dels deutes acumulats en els darrers anys, cosa que ha deixat les comunitats en una situació d'incertesa total sobre les seves obligacions financeres i futurs pagaments.

Alguns afectats afirmaven fa dos mesos que Barea té pendent diversos requeriments de jutges per anar a declarar a diversos jutjats on sembla que va ser citat.

Un patró que es repeteix

La desaparició de Barea ha tornat a posar en el focus la confiança que els veïns dipositen als administradors de finques, que tenen accés a grans quantitats de diners destinats a cobrir serveis bàsics i millores als immobles. Igual que en el cas de Finques Pallarés , les comunitats afectades per Barea & Zango s'han vist obligades a realitzar "derrames massives" per cobrir les pèrdues i poder continuar amb les gestions quotidianes, com ara el pagament de subministraments, assegurances i la realització de obres necessàries als seus edificis.

Cristóbal Barea, que en el seu moment va defensar les víctimes d'una estafa similar, ara sembla que ha caigut en el mateix tipus de pràctiques fraudulentes, deixant els veïns en una situació de vulnerabilitat financera i sense respostes clares.

Futur incert per a les comunitats afectades

Mentre les denúncies segueixen el curs, el futur de les més de 400 comunitats afectades per aquest presumpte cas d'estafa és incert. Sense documentació adequada i amb importants sumes de diners desaparegudes, moltes famílies temen que hauran d'assumir novament costos elevats per restablir la normalitat a casa seva.

CatalunyaPress ha intentat infructuosament posar-se en contacte amb Barea mitjançant els telèfons de la pàgina web i telèfons professionals de l'ICAB. Tots dos telèfons es troben donats de baixa, així que conèixer la versió del protagonista és missió impossible, com posar-s'hi en contacte per part dels veïns afectats per la seva discutible gestió com a administració de finques.

Seguirem informant...