Previsió del temps a Catalunya: 11 d'octubre, dia de contrastos amb pluja a la costa central

Aquest 11 doctubre serà una jornada de contrastos tèrmics. Foto: Europa Press / Canva Pro

La setmana laboral es tanca, pel que fa al temps, amb una jornada amb moltes variants. Catalunya veurà com en alguns dels seus punts brilla el sol, com en altres els núvols són protagonistes i fins i tot fan que descarregui pluja. Serà el cas del litoral central del país, on s'esperen ruixats dispersos.

Així ho podem veure fent una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) , que apunta que tant al quadrant nord-est i al litoral i prelitoral central, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, encara que a partir de migdia quedarà mig ennuvolat al quadrant nord-est. A la resta del país, el cel començarà clar o poc ennuvolat, si bé a partir del final del matí s'enfonsaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig o puntualment molt ennuvolat.

Tant la temperatura mínima com la màxima quedarà semblant o lleugerament més baixa, especialment la mínima.

Fins a la nit s'esperen alguns xàfecs dispersos al litoral i prelitoral central. També són probables en altres punts del quadrant nord-est de matinada. Seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats de precipitació escasses o localment poc abundants, si bé de matinada localment podran ser fortes i abundants en trams del litoral i del prelitoral central. D'altra banda, al final del dia no es descarta algun plugim pel terç oest.

Vent i visibilitat

Fins a mig matí i de nou a la nit el vent serà fluix i de direcció variable, si bé al centre del dia es va imposar el vent de component sud entre fluix i moderat en general, amb alguns cops forts a la tarda al litoral i prelitoral nord i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A banda, de matinada la tramuntana bufarà a l'Empordà, amb algun cop fort al nord del Cap de Creus.

La visibilitat serà entre bona i regular al litoral i prelitoral central, així com a la resta del quadrant nord-est al matí. A la resta del territori, serà bona en general, tot i que fins a primera hora del matí hi haurà bancs de boira o boirina al nord de la Depressió Central.