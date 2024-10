La comissaria de Via Laietana de Barcelona, més a prop de desaparèixer?

Ledifici de la comissaria. Foto: Google Maps

El ple del Parlament ha instat la Generalitat a negociar amb el Govern central la "reassignació" de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, al número 43 de la Via Laietana, perquè passi a ser un espai de memòria de la repressió franquista.

Es tracta d'una proposta de resolució conjunta de PSC-Units i Comuns en el marc del Debat de Política General (DPG) aprovada dijous 10 d'octubre passat amb els vots a favor dels socialistes, ERC, Comuns i la CUP, i els vots en contra de Junts, PP, Vox i AC.

La mateixa iniciativa també demana al Govern remetre a la Cambra catalana el projecte de llei de memòria democràtica catalana abans d'acabar aquest 2024.

Moncloa ho va prometre a l'abril

No obstant això, ja hauria estat promès, el mes d'abril passat, per part del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, després de reunir-se amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El que es va decidir a la primavera és que les administracions públiques hauran de definir els usos concrets d'aquest equipament i veure com encaixa la nova funció amb el manteniment dels usos policials, als quals el titular de l'edifici, el Ministeri de l'Interior, no hi és disposat a renunciar-hi.

Una perspectiva descolonial

En aquest sentit, demana "assegurar la incorporació de la perspectiva feminista i descolonial a les polítiques de memòria".

Fonts de Junts han explicat que el seu vot en contra de la proposta és perquè consideren que iniciatives presentades anteriorment per ERC eren més exigents que la proposta que ha aprovat els republicans amb els socialistes i els Comuns.