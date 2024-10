VÍDEO: El president Illa rep el president de l'ONCE al Palau de la Generalitat

Van destacar el paper fonamental de l'ONCE a la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Foto: Threads / @salvador_illa

El president del Govern, Salvador Illa , juntament amb la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez , es va reunir aquest dijous al Palau de la Generalitat amb representants d'ONCE Catalunya i la Fundació ONCE. Durant la trobada, van destacar el paper fonamental de l'ONCE a la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

A les seves xarxes socials, Illa ha assegurat que "l'ONCE treballa per contribuir a la plena inclusió social ia la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat", a més d'explicar la reunió breument: "Amb la consellera Mònica Martínez, ens hem reunit amb membres d'ONCE Catalunya i Fundació ONCE per conèixer els seus projectes presents i futurs”.

Salvador Illa i Mònica Martínez amb representants de l'ONCE al Palau de la Generalitat. Foto: Threads / @salvador_illa

Aquest no ha estat l'únic contacte recent entre la institució i el Govern, ja que la consellera Mónica Martínez ha visitat aquesta setmana les instal·lacions d'ONCE Catalunya, on s'han revisat els projectes actuals i futurs a favor de la inclusió. Martínez ha demostrat un interès clar a continuar col·laborant amb l'organització per enfortir les seves iniciatives.

En la visita anterior, la consellera va elogiar els programes de formació i ocupació que ONCE Catalunya duu a terme per fomentar l'autonomia de les persones amb discapacitat. Aquesta trobada al Palau de la Generalitat reafirma el compromís de la Generalitat amb l'ONCE, una organització que ha estat a l'avantguarda dels drets de les persones amb discapacitat des de la creació.