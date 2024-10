PAU 2025 a Catalunya: Aquestes són les novetats sobre el tipus test, les faltes d'ortografia...

Hi haurà un model únic dexamen i com a màxim un 30% de preguntes tipus test. Foto: EuropaPress, CanvaPro de Sengchoy Int

La coordinadora de la Selectivitat a Catalunya, Pilar Gómez, ha afirmat aquest divendres que els nous models d'examen de les PAU 2025 es donaran a conèixer al llarg d'aquest octubre, que s'aniran publicats progressivament a la web del Canal Universitats, i que confia que "a finals" de mes ja estiguin disponibles els de les 35 matèries.

Ho ha dit en una trobada de premsa sobre l'estat d'adaptació de les proves, juntament amb la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya ( CIC), Laura Román, on ha apuntat que les PAU catalanes seran l'11, 12 i 13 de juny de 2025, i el 3, 4 i 5 de setembre a la seva convocatòria extraordinària.

Gómez ha afirmat que la Selectivitat del 2025 es caracteritzarà per ser un model únic d'examen per "reduir l'opcionalitat", de manera que l'any que ve no es donaran diferents opcions d'exercici als alumnes --per exemple, de 6 fer 4 --, sinó que hauran de fer totes les activitats que se'ls plantegin. "Veníem d'un model molt obert, pel fet que el 2020 vam haver de donar molta més amplitud i opcionalitat als exàmens a causa de les circumstàncies de la pandèmia", ha explicat.

Detalls de les proves

També ha afirmat que s'han revisat els exàmens en què les preguntes de tipus test representaven més del 30% de la nota, perquè la "normativa estableix que aquest tipus de preguntes no poden suposar més del 30% de la qualificació"; i explica que el 70% restant de les preguntes hauran de ser de tipus obert o semiconstruït.

Gómez ha detallat que el 2025 es consolidarà el model competencial de la Selectivitat, d'acord amb el contingut de Batxillerat, cosa que, segons ella, "fa molts anys que es troba a molts models d'examen de Catalunya".

A les PAU del 2025 es valorarà també, amb un mínim del 10%, la presentació, ja que "alguns exàmens eren il·legibles"; la cohesió de les respostes; la coherència; la correcció lèxica i ortogràfica: en aquest sentit, ha assenyalat que s'està acabant de matisar com es concreta cadascun d'aquests aspectes als exàmens.

Preguntada per com afectarà la penalització per faltes d'ortografia, ha recordat que en llengua catalana i castellana fins ara a Catalunya no hi havia límit pel que fa a les faltes, i que ara serà màxim el 20% de la nota i les matèries tècniques del 10 %, encara que cal "acabar d'ajustar" en altres assignatures.

Reunions informatives

Des de finals de setembre, els nous models d'examen s'estan presentant a les reunions informatives amb el professorat de tots els instituts catalans: ja s'han dut a terme reunions de 28 assignatures, i les restants, fins a arribar a les 35, se celebraran durant aquest octubre, amb una assistència de més de 14.000 professors.

Pel que fa als canvis, Gómez ha apuntat que són conscients que cada any les PAU "generen preocupació" però alhora ha volgut enviar un missatge de confiança als estudiants, ja que recorda que el currículum de Batxillerat no ha canviat i que és el mateix que el de l?any passat.

A més, ha recordat que la nota d'accés a la universitat està formada per la "nota que donen els centres, que té un pes específic del 60%, i la de les PAU és el 40% restant", i per això l'estructura general de la Selectivitat no canvia.

Queixes dels estudiants

El Sindicat d'Estudiants ha convocat una vaga per a divendres 11 d'octubre a Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de tot Espanya per exigir que es publiqui el model d'examen de la nova Prova d'Accés a la Universitat (PAU).

En el marc de la vaga, a Barcelona està prevista aquest divendres a les 12.00 hores una concentració a la plaça Sant Jaume, convocada pel Sindicat d'Estudiants, per protestar contra la nova Selectivitat, així com en altres ciutats espanyoles.