Paco León confirma el retorn d''Aída': "Serà un viatge molt fort"

'Aída', la mítica sèrie de Telecinco, prepara el seu retorn amb una pel·lícula dirigida per Paco León i amb el seu elenc principal. "Serà un viatge molt fort per a tots tornar a Esperanza Sur", ha afirmat León.

Així ho han donat a conèixer aquest divendres Mediaset España i Mediapro, que han posat en marxa el projecte cinematogràfic coincidint amb el desè aniversari del comiat de la sèrie 'Aída'. Els productors són Ghislain Barrois i Álvaro Augustin, per part de Telecinco Cinema, i Laura Fdez. Espeso i Javier Méndez, des de Globomedia.

Paco León ('Carmina o Revienta', 'Carmina i Amén', 'Kiki, l'amor es fa' i 'Rainbow') estarà al capdavant de la pel·lícula com a director i com a autor del guió amb Fer Pérez, guionista d''Aida ' des de 2007. "Al principi hi havia moltes ganes del públic i també de nosaltres d'un retrobament. Quan em van proposar que fos jo el que dirigís el projecte, vaig tenir alguns dubtes. Després se'm va acudir una idea i ara hi estem treballant amb il·lusió . Serà un viatge molt fort per a tots tornar a Esperança Sud", ha dit Paco León.

"Des de Telecinco Cinema busquem sempre la manera de connectar amb el públic i què millor que recuperar un producte tan emblemàtic com 'Aída', que tant afecte ha aconseguit per part del públic i que tant ha calat en la cultura i en la societat espanyola. No resulta tan senzill com pugui semblar recórrer a una marca tan emblemàtica per fer una pel·lícula. “, ha explicat Ghislain Barrois, conseller delegat de Telecinco Cinema.

En aquest sentit, ha afirmat que "la família d'Aída, que es manté tant dins com fora de les pantalles, es volia reunir de nou per donar un tribut en forma de pel·lícula a la sèrie que havia captivat milions d'espectadors". "No es tracta de fer un capítol més a la gran pantalla. Paco León ens planteja traslladar els personatges i els seus entorns més característics a una història que integra els dos universos i que li aporta una profunditat narrativa més gran a la fórmula original. Els amants de Aída estem d'enhorabona”, ha celebrat.

"'Aída' ha estat una de les nostres produccions més reeixides i estimades, un rotund èxit d'audiència i popularitat amb què aconseguim fer història de la televisió i traspassar fronteres. La sèrie comptava amb un elenc extraordinari els personatges del qual formen part de l'imaginari de tots els espectadors. Comptar novament amb Paco León com a ànima máter d'aquest projecte i amb Mediaset España és un privilegi que a més ens motiva profundament”, ha assegurat Laura Fdez. Espeso, consellera delegada de The Mediapro Studio.

La pel·lícula, el rodatge de la qual està previst per al primer trimestre del 2025, és una producció de Telecinco Cinema i Globomedia, amb la participació de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group i Prime Video, on estarà disponible després del seu pas per sales de cinema.

Va néixer el 2005 com a spin-off de '7 Vidas' que es produïa a Espanya i més de 6,8 milions d'espectadors (36% de share) van veure el primer episodi, xifra que va marcar el rècord històric de la producció. En els seus 237 capítols, 'Aída' va mantenir una mitjana del 21,1% de share i 3.954.000 espectadors i va captivar especialment el públic jove amb un 30,4% al segment 13-24 anys i un 29,1% en 25 -34 anys. En digital, només la seva darrera temporada va registrar més de 15,4 milions de vídeos vistos a Telecinco.es i Mitele, dels quals 10,7 milions van ser capítols complets.

Amb més de 60 cameos de professionals del món de la interpretació, la música i l'esport, 'Aída' ha rebut més de 25 guardons, entre els quals destaquen quatre Premis Ondas, cinc Iris de l'Acadèmia de la TV, quatre Fotogrames i cinc de la Unió d'Actors.