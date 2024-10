Tres receptes amb castanyes per gaudir de la tardor a Catalunya

Aquestes tres receptes són perfectes per aprofitar la temporada de castanyes a Catalunya. Foto: CanvaPro de schuetz-mediendesign

La tardor a Catalunya és sinònim de la caiguda de les fulles, l'aire fresc i, sobretot, l'arribada de les delicioses castanyes . Aquestes petites joies de la natura són l´acompanyant perfecte per gaudir dels dies més frescos.

A més, les castanyes són molt versàtils i es poden utilitzar en una varietat de receptes, tant dolces com salades. A continuació, us presentem tres receptes senzilles però delicioses que podeu fer a casa amb castanyes durant aquesta temporada.

1. Crema de castanyes

La crema de castanyes és un plat clàssic i reconfortant per als dies freds. Perfecta per servir com a entrada o acompanyament, aquesta recepta és cremosa, suau i té un gust de terra que fa ressaltar la tardor a cada cullerada.

Ingredients:

500 g de castanyes cuites i pelades

1 ceba

1 porro

1 gra d'all

1 litre de brou de verdures

200 ml de nata per cuinar

Oli d'oliva

Sal i pebre al gust

Preparació:

En una olla gran, escalfeu una mica d'oli d'oliva i sofregiu la ceba, el porro i l'all picats fins que estiguin daurats. Afegiu-hi les castanyes cuites i remeneu-ho tot durant uns minuts. Aboca el brou de verdures, deixa bullir i cuina a foc mitjà durant 20 minuts. Tritura-ho tot fins a obtenir una textura cremosa. Afegeix-hi la nata, barreja-ho bé i deixa-ho cuinar 5 minuts més. Salpebra al gust. Serveix-ho calent amb un rajolí d'oli d'oliva i, si ho prefereixes, alguns trossets de castanyes senceres per decorar.

2. Castanyes rostides al forn

Si hi ha alguna cosa que simbolitza la tardor a Catalunya, són les castanyes rostides , que tradicionalment es venen en parades de carrer. Rostir-les a casa és molt senzill i l'aroma que omplirà la teva llar és inigualable.

Ingredients:

500 g de castanyes fresques

Sal gruixuda

Preparació:

Preescalfeu el forn a 200 °C. Amb un ganivet esmolat, fes un tall en forma de creu a la closca de cada castanya per evitar que explotin durant la cocció. Col·loca les castanyes en una safata de forn i empolvora una mica de sal gruixuda. Forneja durant uns 25 minuts, remenant les castanyes a la meitat del temps perquè es cuinin uniformement. Un cop rostides, retira-les del forn i embolica-les en un drap durant uns minuts perquè sigui més fàcil pelar-les. Gaudeix-les calentes, tal com o acompanyades d'una mica de mantega.

3. Pastís de castanyes i xocolata

Per als amants del dolç, aquest pastís de castanyes i xocolata són les postres ideals. El sabor dolç i terrós de les castanyes combina a la perfecció amb la intensitat de la xocolata, creant una delícia tardorenca.

Ingredients:

300 g de castanyes cuites i pelades

200 g de xocolata negra

100 g de mantega

150 g de sucre

4 ous

1 culleradeta d'essència de vainilla

Preparació:

Preescalfeu el forn a 180 °C i greixeu un motlle per a pastissos. Tritura les castanyes fins a obtenir una pasta suau. Fondre la xocolata i la mantega junts en un recipient al bany maria. En un bol, bat els ous amb el sucre fins que quedin esponjosos. Afegeix-hi l'essència de vainilla. Incorpora la xocolata fosa i les castanyes triturades a la barreja d'ous. Aboca la barreja al motlle i enforna durant 30-35 minuts, o fins que en inserir un escuradents surti net. Deixa-ho refredar i serveix-ho amb una cullerada de nata muntada o gelat de vainilla.

Aquestes tres receptes són perfectes per aprofitar la temporada de castanyes a Catalunya, ja sigui per menjar familiar o per gaudir d'un dolç caprici en una tarda de tardor. Anima't a preparar-les i deixa que el sabor de les castanyes t'emboliqui!