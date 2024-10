L'administrador fugit amb els diners de 400 comunitats ha deixat 21 treballadors sense cobrar

Fotomuntatge de Cristóbal Barea a la seu de Barea & Zango de L'Hospitalet - Canva Pro - EP - ETV Terramar

Cristóbal Barea, l'administrador de finques de l'empresa Barea & Zango, ha protagonitzat un nou escàndol financer en desaparèixer presumptament amb els diners de més de 400 comunitats de veïns a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A més del perjudici econòmic causat als propietaris, la fugida de Barea ha deixat 21 treballadors al carrer, sense cobrar els seus salaris ni indemnitzacions.

Una treballadora afectada ha revelat a CatalunyaPress que, fins al moment de tancar l'empresa, eren 18 empleats actius, i tres persones en baixes per ansietat des de feia mesos. A més, des de l'abril, vuit treballadors havien abandonat voluntàriament la companyia en percebre la precària situació financera. Segons explica, l'administrador els va comunicar verbalment el 19 de juliol del 2024 que l'empresa no disposava de fons per pagar-los, convidant-los a abandonar els seus llocs sense cap document formal d'acomiadament. Avui dia, assegura que Barea els deu els 18 dies de juliol treballats, les vacances no gaudides, la liquidació i les pagues extra, un deute que en el cas d'aquesta treballadora arriba a 3.500 euros.

Un altre dels problemes que enfronten els empleats és que Barea no va gestionar correctament la seva baixa a la Seguretat Social ni va realitzar els pagaments corresponents als mesos de juny i juliol, cosa que va dificultar el procés de cobrament de l'atur. Tot i haver presentat una denúncia urgent davant d'Inspecció de Treball el 21 de juliol, no va ser fins a l'agost quan una inspectora va gestionar les baixes d'ofici. Tot i això, seguien sense poder cobrar l'atur perquè no tenien carta d'acomiadament. Van haver de fer un acte de conciliació on no va acudir Cristòfol Barea i finalment els van donar el subsidi per desocupació. Tres treballadors van començar a cobrar l'atur el 10 de setembre i la resta el 10 d'octubre, mesos després d'haver perdut la feina. Altres no han tingut tanta sort: quatre exempleats de Barea & Zango segueixen sense poder cobrar un subsidi en espera de la valoració del Sepe.

Crits i insults a l'oficina

La treballadora també descriu un ambient laboral tens, amb amenaces generalitzades i freqüents episodis de crits i insults per part de Barea. La treballadora afectada relata a CatalunyaPress com Barea evitava els veïns que acudien a l'oficina a la recerca de respostes, enviant els empleats a donar explicacions vagues o, directament, a no obrir la porta davant de grups de veïns indignats.

Mentrestant, la situació dels treballadors segueix sense resoldre's, i l'empresa Barea & Zango ha desaparegut sense deixar rastre, dificultant qualsevol comunicació o intent de recuperar els fons deguts. Les comunitats afectades també s'enfronten a un futur incert, ja que l'administrador no ha deixat la documentació necessària sobre els pagaments realitzats ni sobre els deutes acumulats, fet que ha generat caos financer entre les famílies afectades.

Barea va ser defensor de comunitats estafades

Aquest escàndol se suma a un cas similar el 2015, quan Barea va representar legalment diverses comunitats de veïns estafades per Finques Pallarés, un cas en què van desaparèixer 1,2 milions d'euros. En aquella ocasió, Barea va defensar els afectats; avui, però, és ell qui és al centre d'una nova polèmica, amb acusacions de frau i estafa que ja han derivat en denúncies penals per part dels veïns i dels treballadors damnificats.

A CatalunyaPress hem intentat contactar amb Barea a través dels números de telèfon associats al seu despatx ia l'ICAB, però tots dos es troben fora de servei, fet que complica encara més qualsevol intent d'obtenir la seva versió dels fets. Mentrestant, les famílies i els treballadors afectats continuen buscant justícia, encara que temen que els llargs temps legals puguin dilatar la resolució del cas durant anys.

Víctima d'una "organització criminal"

El polèmic administrador ha donat explicacions a la televisió, al programa 'Done'm la veu' d'ETV Terramar, on es va queixar que "a Espanya el tema de la creació d'empreses el tenen molt mal muntat". "Aquí primer és pagar a Hisenda i després, ja veurem", assegura indignat, intentant explicar el que ha passat amb Barea & Zango. Segons les declaracions, ha estat 18 mesos intentant remuntar l'empresa a causa d'"una mala decisió" d'un directiu, fins que s'ha vist obligat a tancar i deixar els veïns i els treballadors sense els seus diners.

Barea explica que en el moment que es va prendre aquesta decisió, "ell estava de baixa mèdica", intentant desviar la seva presumpta implicació en el cas. La decisió que, segons ell, ha provocat aquest despropòsit és "la migració d'un aplicatiu informàtic de gestió de comunitats a un altre".

Pel que sembla, la migració no es va fer correctament, segons explica Barea, cosa que va provocar "molts problemes". Així va començar l'impagament de les factures de les comunitats afectades per la gestió. I com han desaparegut els diners? L'administrador afirma que dins de la seva empresa va detectar que hi havia "un grup criminal organitzat" format amb empleats. "Cercaven un benefici privat per a ells, però havien d'acabar d'enfonsar l'empresa", denuncia Barea, que es presenta com la gran víctima d'un complot per part d'una sèrie de treballadors "que donaven ordres inverses a les meves".

Aquests treballadors, que segons les fonts consultades per CatalunyaPress van ser acomiadats al febrer, formaven part de la junta directiva de l'empresa i no són part dels 21 afectats pel tancament del juliol.

A continuació podeu veure les seves declaracions, a partir del minut 17: