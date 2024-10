Prop del 20% de catalans que busquen casa només es fixen en habitatges d'obra nova

Habitatges en construcció. Foto: Europa Press

A Catalunya, l'interès per l'habitatge de nova construcció ha mostrat un lleu increment el 2024, segons l'informe L'habitatge d'obra nova el 2024 del portal immobiliari Fotocasa.

El 45% dels compradors cerca tan immobles nous com de segona mà, cosa que significa un augment de 5 punts respecte al 2021. Tot i això, el percentatge de compradors que s'enfoquen exclusivament en obra nova s'ha mantingut estable en el 20%, igual que el 2023, però superior al 16% registrat el 2022.

El 65% dels compradors d'habitatge en els darrers 12 mesos va considerar adquirir una propietat de nova construcció, un punt percentual més que el 2023, quan la dada va ser del 64%, i 4 punts més que el 2021.

Cal esmentar també que quan es posa el focus de la compra d'obra nova als grups per edat, veiem que, un any més, són les persones entre els 35 i els 44 anys els que mostren més predisposició, en un 73% dels casos, cinc punts percentuals més que l'any anterior. Els segueixen els del grup immediatament més jove, entre els 25 i els 34 anys, amb un 63% de valoració, en aquest cas dos punts per sota que el 2023.

Els motius de la pujada

Aquest repunt a l'interès per l'obra nova respon a factors com la recerca de confort, sostenibilitat i zones comunes. Tot i això, l'escassetat de sòl, l'augment de costos i la burocràcia dificulten la construcció de nous habitatges, amb una mitjana anual de 100.000 unitats a tot el país, molt per sota de la demanda ideal.

Pel que fa a les preferències per comunitats autònomes, Madrid és la regió on més es demana obra nova de forma exclusiva, amb un 22%. D'altra banda, Catalunya continua mostrant un interès estable en la compra d'obra nova, tant exclusivament com combinada amb l'opció de segona mà.

“Augmenta l'interès per comprar habitatge per estrenar. Tot i que el preu continua sent el principal motiu que porta aquests demandants a rebutjar la idea d'adquirir un habitatge nou, el percentatge dels que es decanten per aquesta tipologia va en augment”, conclou María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.