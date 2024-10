Els reis Felip i Letizia amb Leonor presidiran la desfilada del 12 d'octubre

A la desfilada aèria participen 56 avions i 29 helicòpters i al motoritzat 117 vehicles, 49 motos i 210 cavalls. Foto: EuropaPress

Els reis Felip VI i Letizia , acompanyats de la Princesa Leonor , presideixen aquest dissabte la parada militar del 12 d'octubre per commemorar el Dia de la Hispanitat, en què participaran més 4.000 integrants de les Forces Armades i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i s'hi exhibiran un total de 166 vehicles, 85 aeronaus i 210 cavalls.

A la desfilada hi assistirà el president, Pedro Sánchez, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i membres del Govern i altres figures polítiques rellevants. A més, està prevista l'assistència de tots els presidents autonòmics, a excepció de president de les Canàries, Fernando Clavijo, i el lehendakari, Imanol Pradales. Catalunya tornarà a estar representada gràcies a Salvador Illa, que trenca amb 14 anys d?absència de l?autonomia.

La desfilada militar , que començarà a les 11.00 hores, repetirà el recorregut de l'any passat, al llarg del Passeig del Prado i el Passeig de Recoletos. Es tracta d´un total de 1.540 metres des de l´alçada de l´entrada principal del Jardí Botànic fins a la Plaça de Colom. La tribuna reial, en què els reis Felip VI i Letizia i la Princesa Leonor gaudiran de la parada militar acompanyats de les altres autoritats, s'ubicarà de nou a Neptú.

MALA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

La seqüència dels actes centrals de la desfilada no inclou modificacions respecte anys anteriors, encara que la previsió meteorològica posa en risc l'exhibició aèria i el salt de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai (PAPEA).

L'acte començarà amb l'arribada de Felip VI, que vestirà uniforme de gala, i Letizia. La Princesa Leonor va tornar a acudir el 2023 després de dos anys d'absència pels seus estudis a Gal·les, i ho va fer quan ja havia començat la formació militar.

De fet, va acompanyar Felip VI vestida amb l'uniforme de gala de l'Exèrcit de Terra, ja que estava cursant els seus estudis a l'Acadèmia Militar General de Saragossa. Aquest any, l'hereva al tron s'ha incorporat a l'Escola Naval de Marín per continuar amb la seva formació, per això vestirà l'uniforme de gala de guardiamarina. La seva germana Sofia, en canvi, no assistirà perquè està cursant el batxillerat a Gal·les.

Després, es rendiran honors militars a Ses Majestats i Felip VI passarà revista a les tropes. Darrere d'això, si la climatologia ho permet, tindrà lloc el salt. Els components de la PAPEA que efectuaran aquest any el salt a l'acte central del Dia de la Hispanitat són el sergent Óscar García García, que exerceix de guia. Va entrar a la PAPEA el 2016, compta amb un bagatge de més de 4.000 llançaments paracaigudistes i el 2022 va ser el responsable de saltar amb la bandera sobre la Plaça de Lima.

Després serà el torn de la caporal primer Maria del Carmen Gómez Hurtado, que el 2023 va ser la responsable de saltar amb l'ensenya nacional en aquest mateix enclavament, sent la primera dona que assumia aquesta responsabilitat. Com a novetat, el caporal primer portarà una bandera amb l'emblema del 10è aniversari de la proclamació del Rei Felip VI. Va entrar a la PAPEA el 2016 i compta amb un bagatge de més de 3.000 salts.

El caporal primer Francisco Vico López serà l?encarregat de saltar amb una bandera d?Espanya de 24 metres quadrats i 15 quilos de pes. És l'entrenador de la PAPEA i l'any vinent deixarà el servei actiu per passar a la reserva. Acumula més de 12.000 llançaments d?experiència i múltiples trofeus i premis, segons la informació proporcionada pel Ministeri de Defensa.

Després dels salts, tindrà lloc l'hissada de la bandera, l'homenatge als que van donar la vida per Espanya i la passada de la Patrulla Àguila. Després, començarà la desfilada aèria, seguida del terrestre. En concloure, els Reis s'acomiadaran i s'arrancarà l'ensenya nacional.

A la desfilada aèria participen 56 avions i 29 helicòpters i al motoritzat 117 vehicles, 49 motos i 210 cavalls. Com a novetat, s'han integrat a la desfilada motoritzada dos vehicles de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

En total, prendran part a la parada militar 4.092 integrants de les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i altres institucions --3.619 homes i 473 dones--, que desfilaran amb uniformitat de gala --exceptuant aquelles unitats que disposin d'una uniformitat específica--. A més, el Terç 'Don Juan d'Àustria' 3r de la Legió desfilarà amb 'Killo', un borrec mascle de sis anys.

NOVETATS

Aquest any prendrà part a la desfilada la bandera de les Nacions Unides, que anirà escortada per un piquet en honor dels militars espanyols actualment desplegats a l'exterior i especialment els que són al Líban amb la missió de l'ONU. Precisament, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantindrà una videoconferència amb els militars desplegats a l'exterior abans de la parada militar.

A més, s'incorporen a la desfilada les banderes d'Eslovàquia, Eslovènia, Portugal i la República Txeca, països membres al costat d'Espanya d'un dels vuit grups de combat que configuren la brigada multinacional a l'operació 'Presència Avançada Reforçada' (EFP), encarregada de reforçar el flanc est de l'OTAN.

D'altra banda, hi participaran dones de Salvament Marítim per primera vegada. Segons ha informat l'organisme, busquen fer visibles les dones que tenen com a missió "salvar la vida a la mar, el control del trànsit marítim i la lluita per uns mars nets" i, en paraules de la directora d'Operacions de Salvament Marítim, la marina Evangelina Díaz, homenatjar les dones que “han obert camí i han estat pioneres en un sector tradicionalment masculí”. Les quatre dones que desfilaran arriben des del Centre de Seguretat Marítima Integral Jovellanos, ubicat a Veranes (Astúries).

TRADICIONAL RECEPCIÓ

El Palau Reial acollirà tot seguit la tradicional recepció oferida pels Reis amb motiu del 12 d'octubre. En aquesta ocasió, com ja va passar l'any passat, també estaran acompanyats per la Princesa Leonor.

Hi estan convidades les més altes autoritats de l'Estat, inclosos Sánchez i els seus ministres, així com altres líders polítics, empresaris i altres personalitats. L'any passat va haver-hi uns 2.000 convidats per a l'ocasió.

Tots ells desfilaran pel Saló del Tron per al tradicional besamans Felip VI, Donya Letizia i la Princesa d'Astúries, que està previst que arrenqui a les 13.15 hores i, donat l'elevat nombre de convidats, s'aniran fent petits descansos entre mitges.

Després d'això, als salons del voltant tindrà lloc un còctel durant el qual els Reis i l'hereva del tron tindran ocasió de departir amb els convidats.