La pluja marca la desfilada de les Forces Armades a Madrid pel 12 d'octubre

La pluja marca la desfilada de les Forces Armades a Madrid el 12 d'octubre | Europa Press

Centenars de ciutadans han desafiat aquest dissabte la pluja i han acudit a donar suport a les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a la desfilada militar del 12 d'octubre, acte central per commemorar el Dia de la Hispanitat.

La forta pluja que ha caigut sobre Madrid tot el matí ha estat la protagonista aquest any de la parada militar i ha obligat a cancel·lar l'exhibició aèria emmarcada a la desfilada del 12 octubre, el salt de la de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit del Aire i de l'Espai (PAPEA) i la passada de la Patrulla Àguila.

Un any més s'han sentit xiulets i esbroncades contra el president, Pedro Sánchez, encara que han estat més febles que altres anys. Els crits contra Sánchez s'han pogut sentir tant en arribar a la tribuna reial, tres minuts abans que els Reis, com al final, durant la salutació als comandaments de les diferents unitats que han participat a la desfilada.

L'acte ha començat poc després de les 11.00 hores, amb l'arribada dels Reis Felip VI i Letizia, acompanyats de la Princesa Leonor, per presidir la parada militar.

El monarca ha vestit l´uniformes de gala de l´Exèrcit de Terra i l´hereva ha estrenat l´uniforme de color blau turquí de l´Armada, conegut com el '14 botons'. És la segona vegada que Leonor va a la desfilada des que va començar amb la seva formació militar. Actualment es forma a l'Escola Naval de Marín (Pontevedra).

A més de Sánchez, els Reis han estat acompanyats per la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la resta dels ministres, a excepció de les d'Igualtat i Joventut i Infància, Ana Redondo i Sira Rego, respectivament. Així mateix, hi ha el Cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro Esteban López Calderón.

Presència d'Illa

A la desfilada hi han acudit altres autoritats de l'Estat, entre els quals destaquen tots els presidents autonòmics, menys el canari, Fernando Clavijo, i el lehendakari, Imanol Pradales, i els presidents del Congrés i el Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán. Ha destacat la presència de Salvador Illa, i és el primer president de Catalunya després de 14 anys que acudeix a aquesta desfilada militar.

Illa, el 12 d'octubre | Europa Press

El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, també ha fet acte de presència, com ara el líder de Vox, Santiago Abascal, i altres figures polítiques rellevants.

Cancel·lada la part aèria de la desfilada

L'abundant pluja ha marcat la jornada i ha afectat el desenvolupament de la desfilada, el recorregut de la qual ha comprès el Passeig de Recoletos i el Passeig del Prado fins a Colom. Poc abans, el Ministeri de Defensa ha informat de la cancel·lació de l'exhibició aèria, el salt de la Patrulla Acrobàtica Paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire (PAPEA) i el vol de la Patrulla Àguila. Estava prevista la mostra de 56 aeronaus i 29 helicòpters i la PAPEA saltaria amb una bandera commemorativa pel desè aniversari de la proclamació de Felip VI.

S'han rendit honors militars a Ses Majestats i Felip VI ha passat revista a les tropes. Després, ha tingut lloc l'hissat de la bandera i Felip VI i Leonor han procedit a l'homenatge als que van donar la seva vida per Espanya, i ha començat la desfilada terrestre i motoritzada. A la conclusió, els Reis s'han acomiadat i s'ha arriat l'ensenya nacional.

A la desfilada motoritzada i terrestre hi han participat 117 vehicles, 49 motos i 210 cavalls. Com a novetat, s'han integrat a la desfilada motoritzada dos vehicles de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

La cabra de la Legió durant l'acte solemne d'homenatge a la Bandera Nacional i la desfilada militar pel 12 d'octubre | Europa Press

En total, han pres part a la parada militar 4.092 integrants de les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i altres institucions --3.619 homes i 473 dones--, que han desfilat amb uniformitat de gala --exceptuant aquelles unitats que disposin d'una uniformitat específica--. A més, el Terç 'Don Juan d'Àustria' 3r de la Legió ha sortit amb 'Killo', un borrec mascle de sis anys.

Com a novetat, aquest any ha pres part a la desfilada la bandera de les Nacions Unides, que ha estat escortada per un piquet en honor dels militars espanyols actualment desplegats a l'exterior i especialment els que són al Líban amb la missió de l'ONU.

A més, s'han incorporat a la desfilada les banderes d'Eslovàquia, Eslovènia, Portugal i la República Txeca, països membres amb Espanya d'un dels vuit grups de combat que configuren la brigada multinacional a l'operació 'Presència Avançada Reforçada' (EFP), encarregada de reforçar el flanc est de l'OTAN. També per primer cop han desfilat un total de quatre dones de Salvament Marítim.