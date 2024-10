El vídeo que desmenteix una discussió entre Letizia i Felip durant la desfilada del 12 d'octubre

Els monarques d'Espanya, el 12 d'octubre | Europa Press

Aquest dissabte, 12 d'octubre, es va celebrar a Madrid la tradicional desfilada de les Forces Armades amb motiu del Dia de la Hispanitat, un esdeveniment presidit per la Casa Reial. Tot i això, la jornada es va veure marcada per les condicions meteorològiques, amb la pluja com a protagonista de l'acte.

Un dels instants més comentats en xarxes socials va ser quan la reina Letizia va decidir protegir-se de la pluja, cosa que va generar especulacions sobre una possible discussió amb el rei Felip VI. A la imatge difosa, es pot observar com la reina s'aparta cap a un costat, cosa que va donar lloc a rumors en xarxes socials que apuntaven a aquesta suposada discussió amb el seu marit en ple acte oficial. Tot i això, s'aprecia que Letizia, igual que altres personalitats presents, simplement es va desplaçar cap a l'interior de la tribuna per evitar mullar-se sota la pluja.

Tot i la pluja, la desfilada es va dur a terme amb normalitat, destacant l'impecable pas de les diferents unitats de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil. La pluja sí que va incidir en la desfilada aèria, que va haver de ser cancel·lada.