Sequera a Catalunya: la pluja fa que pugi la capacitat dels embassaments

El pantà de Sau, un dels més afectats per la sequera. Foto: Europa Press

Les millors notícies possibles; la pluja que va descarregar a Catalunya dijous passat 17 d'octubre (i també aquest divendres 18) ha fet que pugi la capacitat d'aigua dels embassaments de les conques internes .

Així es pot comprovar fent una ullada a l'actualització de les dades que fa diàriament, al punt del migdia, l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) . El que ahir era 27,25% de capacitat s'eleva en aquest darrer dia feiner de la setmana al 27,32%.

Les dades del 18 d'octubre. Foto: ACA

Sigui com sigui, estem lluny del millor moment hídric d'aquest any, cap al mes de juliol, quan la capacitat se situava al voltant del 37%, superant, per primera vegada en molt de temps, el terç mitjà de capacitat i fins i tot apropant-se a aquest 40 %.

Acaba l'episodi de pluges

Haurem d'estar pendents de l'evolució d'aquesta dada, ja que els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunten que l'episodi de pluges generalitzades al territori arriba al final aquest divendres 18.

Per això, com és habitual des de fa anys, haurem d'estar pendents del cel per veure si les precipitacions tornen; de cara al cap de setmana, s'esperen algunes pluges escasses a zones de muntanya el dissabte 19, mentre que el diumenge 20 serà un dia sense res de pluja.

La capacitat total dels embassaments