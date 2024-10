Els llops catalans ja han matat 85 cabres i ovelles

Llop - Fotomuntatge de Canva Pro - Jupiterimatges de Photo Images

La presència de llops a Catalunya ha arribat a xifres que no es veien des de fa anys. El cens dels agents rurals de la Generalitat ha registrat un total de vuit exemplars de llop al territori català. Aquesta situació ha coincidit amb un increment significatiu dels danys en explotacions ramaderes, on es comptabilitzen 85 cabres i ovelles mortes.

Els llops a Catalunya no en garanteixen la reproducció estable

Tot i l'augment del nombre d'albiraments, els experts assenyalen que això no implica necessàriament que els llops es reprodueixin ni s'estableixin de manera definitiva a Catalunya. Tot i que s'ha detectat per primera vegada la presència d'una femella a la regió, això no n'assegura la reproducció amb els mascles solitaris identificats. Històricament, la formació de rajades en aquesta àrea no ha estat freqüent, cosa que suggereix que els llops podrien canviar de ruta i que el seu nombre disminueixi en els propers anys.

El 2022, es van obrir vuit expedients per atacs de llops, que van resultar en la mort de 16 cabres i ovelles a les comarques de Moianès, Solsonès, Alt Empordà i Pallars Jussà. El 2023, el nombre d'atacs va disminuir, amb només cinc cabres mortes. Tot i això, durant el 2024, s'ha registrat un augment considerable, amb 12 expedients oberts i 38 animals morts, a més de 41 ferits, principalment a les zones d'Alt Empordà i Osona.

Ramaders exigeixen més suport davant l'augment d'atacs

En resposta a la situació, els pastors afectats han sol·licitat més ajuts a la Generalitat. El govern català ha assegurat que compensarà els danys amb les partides pressupostàries necessàries, de les quals, fins ara, no s'han esgotat els 50.000 euros destinats a aquest fi. A més a més, s'ha reservat una altra partida de 50.000 euros per implementar mesures de protecció contra els llops. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica avalua la possibilitat d'augmentar aquests fons per prevenir futurs atacs.

La primera femella de llop a 16 anys

Actualment, s'han identificat cinc llops a tot Catalunya. El cas més recent és el d'una femella detectada a l'Alt Empordà, la primera documentada els darrers 16 anys. Des del 2008, no s'havia registrat la presència de cap altra femella a la regió. Tot i que també s'ha confirmat la presència d'un mascle a la mateixa zona, no hi ha evidències que s'hagin reproduït, segons fonts del Departament de Territori.

Aquesta femella ha estat responsable de diversos atacs a un ramat a Cistella, on va acabar amb la vida de diverses cabres. Un fet curiós d'aquest cas és que la lloba va aconseguir atacar el bestiar després de fer-se amiga del gos pastor encarregat de protegir el ramat, segons va explicar el propietari, Francesc Barbany.

Emporda.info destaca que l'augment de llops a Catalunya planteja un desafiament per al sector ramader, que ja ha sol·licitat més recursos per mitigar l'impacte dels atacs a les explotacions rurals.