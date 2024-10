El Col·legi Notarial de Catalunya examina les diferents formes d'unions no matrimonials

Els representants del Notariat internacional han examinat les diverses maneres d'unions no matrimonials. Foto: EuropaPress

El Col·legi Notarial de Catalunya (CNC) ha acollit la reunió anual de la Comissió d'Afers Europeus (CAE) i de l'Acadèmia Notarial Europea de la Unió Internacional del Notariat (UINL) el 17 i 18 d'octubre a la seu de Barcelona per analitzar diverses formes d'unions no matrimonials.

Amb el títol "Parelles no matrimonials a Europa: unions de fet, unions civils i unions registrades", més d'un centenar de notaris de 41 països han abordat els desafiaments jurídics relacionats amb aquest tipus d'unions a Europa i han posat en comú les diferències i similituds de les diverses legislacions, així com els reptes futurs que s'hi presenten.

La presidenta de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat, Valentina Rubertelli, ha estat l'encarregada d'obrir la sessió anual i ha felicitat el Col·legi Notarial de Catalunya per l'esforç organitzatiu i, especialment, el president, José Alberto Marín Sánchez, que "ha mostrat una gran capacitat organitzativa i sensibilitat política i institucional" per aconseguir que el Notariat no estigui aïllat al seu país, sinó obert a la internacionalització, en les seves paraules.

El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha expressat que "la dispersió legislativa que hi ha tant a Espanya i les diferents comunitats autònomes com a Europa promet un debat molt interessant" sobre les parelles de fet i que cal plantejar-se si cal aquesta institució i sospesar si els avantatges que reporta superen els inconvenients.

La directora general de Dret Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, Immaculada Barral, ha assenyalat que "les experiències comparades sempre són una font d'inspiració" i que permeten valorar si aquestes solucions són aplicables al nostre entorn i ha destacat la importància de analitzar els efectes familiars i successoris que tenen per als cònjuges aquest tipus de relacions.

El vicepresident de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat, José Ignacio González Álvarez, ha posat en relleu la importància d'abordar aquesta temàtica, tenint en compte que “en l'àmbit notarial, només el 2023 es van registrar més de 36.000 acords de parella de fet", una dada que mostra la tendència de la societat actual.

Els models

Els representants del Notariat internacional han examinat les diverses formes d'unions no matrimonials, han analitzat les diferències legals entre els països i han proposat àrees on hi ha espai de millora a nivell judicial.

Així, entre les parelles no matrimonials s'inclouen les unions de fet, relacions estables no formalitzades que poden atorgar drets i obligacions similars al matrimoni a certs països; les unions civils, que proporcionen un reconeixement legal formal amb drets equiparables al matrimoni en temes com a herència i seguretat social; i les unions registrades, inscrites oficialment i dotades d'un marc legal clar i específic, diferències que ha desgranat la professora titular de dret civil de la Universitat de Barcelona, Esperança Ginebra Molins, en una dissertació.

Després, la catedràtica de Dret Internacional Privat de la Universitat de Barcelona, Cristina González Beilfuss, ha intervingut amb una ponència sobre unions civils i unions registrades des de la perspectiva del dret internacional privat.

En una taula rodona, les autoritats notarials han abordat les diferències legislatives de les unions no matrimonials a diferents països de la Unió Europea i, finalment, la Catedràtica de la Universitat de Barcelona, Elena Lauroba, ha fet una síntesi de les intervencions anteriors destacant que , en bona mesura, "les regulacions sorgeixen de la problemàtica de cada país i de les necessitats i idiosincràsia de la seva societat".

Com a cloenda, la jornada ha acabat aquest divendres amb una sessió plenària de la CAE, en què s'han abordat temes de dret comparat i dret internacional privat i s'han tractat aspectes com la desjudicialització, la seguretat jurídica i la incorporació de noves tecnologies a l'àmbit notarial.