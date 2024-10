Dolç o estafa? Ven la teva casa i un ronyó per comprar panellets aquesta tardor

Un home aterrit pel preu dels panellets -bowie15 de Getty Images Pro - Canva Pro

Els panellets són el dolç tardorenc més emblemàtic de Catalunya, aquestes boletes de massapà i rovell d'ou que ens fan la boca aigua, especialment al voltant de Tots Sants. Però, qui diria que gaudir d'aquestes delícies es podria convertir en una experiència digna d'una estafa?

Aquesta tardor, els catalans han rebut una sorpresa que els ha deixat bocabadats: els preus dels panellets han arribat a cotes astronòmiques! Segons el tuiter Pep (@foreverpep), en una pastisseria de la zona, els panellets de pinyons estan venent ni més ni menys que 90 euros el quilo .

Sí, ho vas llegir bé. Amb aquests preus, no es pot evitar preguntar-se: de què estan fets aquests panellets? Potser han estat confeccionats amb or? O potser són un tipus d'obra d'art nou? Els ingredients no són barats, però aquest preu ja frega l'absurd.

Els comentaris d'altres usuaris a les xarxes socials no s'han fet esperar. Alguns han compartit les seves pròpies experiències de preus que fan tremolar la cartera: "7 euros per 100 grams als forns de Sarrià"; "A mi avui UN panellet m'ha costat 1,95 euros"; "Ara sí que necessito una targeta Black"; "Van a pinyó fix". La creativitat dels catalans per bregar amb aquesta bogeria no té límits.

Així que, qui gosarà gaudir d'aquests panellets de luxe aquest any? Que ningú no digui que no s'ha de gastar per gaudir de la tradició!