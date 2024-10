Netflix puja el preu de les tarifes a Espanya: descobreix quant hauràs de pagar pel teu pla

Netflix ha anunciat un increment alarmant en les tarifes, i els subscriptors a Espanya ja estan sentint l'impacte. La plataforma de streaming ha actualitzat els seus preus, fent que molts es preguntin si estan disposats a pagar més pel contingut favorit.

A partir d'ara, el pla bàsic sense anuncis costarà 9,99 euros, un augment de 2 euros respecte als 7,99 euros que abans pagaven. El pla estàndard, que ofereix la possibilitat de veure contingut en dues pantalles simultàniament, ha pujat de 11,99 euros a 13,99 euros. Finalment, el pla premium, que permet visualització fins a quatre pantalles en alta definició, ara costarà 17,99 euros, una pujada de 2 euros també, ja que abans s'oferia per 15,99 euros.

Aquest augment de preus no és aïllat; Netflix ja ha pujat tarifes a diversos mercats, inclosa Europa i Japó, i justifica aquestes decisions afirmant que busca millorar la seva monetització i adaptar els seus plans a les necessitats dels usuaris. Tot i això, molts subscriptors estan preocupats per la possibilitat que aquestes pujades de preus portin a una fuita massiva d'usuaris, especialment en un mercat cada vegada més competitiu.

Des de la seva arribada a Espanya l'octubre del 2015, els preus han anat en constant augment, i la pujada recent ha deixat a molts preguntant-se si la plataforma seguirà sent una opció viable en el futur.

Prepara't per revisar el teu pressupost, perquè Netflix no està disposat a frenar a la seva carrera per augmentar preus!