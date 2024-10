Unes 10.000 persones assisteixen a les manifestacions contra el turisme massiu a les Canàries | Europa Press

Gairebé 10.000 persones han assistit a la jornada d'aquest diumenge a les diferents manifestacions convocades a diversos dels nuclis turístics les illes contra el model de turisme de masses sota el lema 'Canàries té un límit'.

Segons dades de la Delegació del Govern a les Canàries facilitades a Europa Press, la concentració més multitudinària ha tingut lloc a Las Américas (Tenerife), amb unes 6.500 persones.

Mentrestant, a Maspalomas (Gran Canària) han estat uns 1.500 assistents, a Puerto del Carmen (Lanzarote) 1.500 persones més ia Corralejo (Fuerteventura) uns 350 assistents.

En aquest sentit, la Delegació del Govern a les illes ha apuntat que les diferents manifestacions han transcorregut amb normalitat i sense incidències.

També hi va haver altres actes de protesta a Los Llanos de Aridane (La Palma) i Valverde (El Hierro), encara que de moment no hi ha dades d'assistència.

Aquesta xifra d'uns 10.000 assistents s'ha situat per sota dels 57.200 manifestants que hi va haver a les protestes el 20 d'abril passat a tot l'arxipèlag, segons el recompte oficial que va realitzar llavors la Delegació.