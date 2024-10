El futur de les ciutats passa per convertir-se en ciutats intel·ligents

Foto: Telefònica

Les ciutats intel·ligents es basen en la recol·lecció i l'anàlisi de les dades obtingudes gràcies a la connectivitat. Una imatge futurista que ja és una realitat. Les ciutats connectades són també ciutats intel·ligents.

Els grans nuclis urbans no paren de créixer. Segons estima l'ONU, el 2050 el 70% de les persones viuran a ciutats. Les ciutats han d'oferir serveis eficients a una concentració més gran de la població que garanteixi una millor qualitat de vida per als seus habitants, optimitzant-ne la gestió perquè siguin més eficients, sostenibles i resilients. I, en tot plegat, les noves tecnologies són clau.

Una ciutat hiperconnectada i eficient

En el cas concret de Barcelona, la seva població ha crescut les darreres dècades i supera els 1.6 milions d'habitants, situant-se com la segona ciutat més poblada d'Espanya. La capital catalana ja té un alt nivell de connectivitat, el primer pas per convertir-la en una veritable smart city. Actualment, el 99,9% de la població ja té accés a la fibra òptica de Telefónica i el 93% disposa de cobertura mòbil 5G. La combinació d‟aquestes dues tecnologies genera una hiperconnectivitat que estableix una base sòlida per poder abordar la completa transformació digital d‟una ciutat.

La banda ampla i la cobertura mòbil d?última generació són imprescindibles per poder dur a terme la interconnexió d?un immens volum de sensors i dispositius en una capital com la catalana. Aquestes tecnologies permeten que tots aquests elements intel·ligents puguin transmetre dades a una velocitat extremadament ràpida i amb una latència mínima, pràcticament a temps real.

Beneficis de ser una ciutat intel·ligent

Les smart cities ofereixen, mitjançant sensors i dispositius connectats, el tractament útil de dades que combinant diferents tecnologies poden ajudar a transformar l'àrea urbana a través d'una gestió eficient d'aspectes com els aparcaments per al transport privat, la gestió dels residus, el control de la qualitat de l'aire i l'enllumenat públic. Solucions digitals que Telefónica Tech proporciona i que permeten optimitzar la planificació i la gestió de les urbs recolzant-se en tot el potencial de tecnologies com l'Internet de les Coses (IoT), Big Data, Intel·ligència Artificial o Blockchain.

Barcelona il·luminada. Foto: Telefònica

La millora de la mobilitat és un dels focus de les smart cities, per això disposar d'aparcaments intel·ligents pot ajudar a dotar de fluïdesa els desplaçaments en transport privat. No només les ciutats com a tal es poden veure beneficiades per aquests avenços, sinó també zones més específiques que concentren una gran afluència de persones com els hospitals, els aeroports o els centres comercials. Així, doncs, aquest tipus de pàrquings poden reduir les congestions de trànsit, disminuir els temps de cerca d'aparcament, millorar la planificació dels desplaçaments, impulsant el transport públic com a alternativa i el descens dels nivells d'emissions de gasos contaminants.

Controlar la qualitat de vida dels entorns urbans moderant els diferents tipus de contaminació (ja sigui de l'aire, la lumínica o l'acústica) és una altra prioritat per a les administracions locals. Per això, monitoritzar diferents paràmetres és fonamental per poder actuar en funció del que s'està enregistrant.

Les mesures de control de l'aire, a més de complir amb les respectives normatives que solen existir, serveixen per millorar l'eficiència energètica i també per augmentar la transparència de cara als ciutadans en oferir informació en temps real sobre un tema especialment sensible. Així mateix, comptar amb la informació sobre la contaminació en temps real agilitza la presa de decisions que puguin ser necessàries en funció de les dades emmagatzemades.

Gestió de residus i enllumenat intel·ligent

A Barcelona no tots els districtes generen el mateix tipus de residus ni la mateixa quantitat. Per això, l'ús de tecnologies per desenvolupar eines que siguin capaces d'obtenir, per exemple, informació en temps real sobre l'estat dels contenidors és beneficiós. Aquesta informació es pot combinar amb un sistema de gestió de flotes de vehicles que planifiqui rutes òptimes en funció de les necessitats de recollida de la zona i reduir el consum d'aquests vehicles.

Així, una millor gestió dels residus urbans no només millora la qualitat del servei, sinó que estalvia costos i en redueix l'impacte mediambiental. A més a més, contribueix a millorar el sistema de reciclatge i fomenta l'economia circular.

Gent creuant els carrers de Barcelona. Foto: Telefònica

L'estalvi de costos també es pot aplicar a l'enllumenat públic, que arriba a assolir més de la meitat de la factura elèctrica d'un ajuntament, per la qual cosa ja són moltes les ciutats que estan actualitzant la seva infraestructura lumínica. Un dels primers passos és instal·lar llums LED d'alta eficiència, seguit de la integració de dispositius IoT que es poden telegestionar eficaçment.

La il·luminació connectada intel·ligent pot proporcionar, per exemple, més hores de llum en un determinat punt, però amb una potència atenuada, ajustant-se de manera òptima a les necessitats d'aquest lloc en un moment concret i també a les preferències dels ciutadans. Tot això permet reduir costos i emissions, millorar l'eficiència energètica i reduir el consum i la contaminació lumínica.

Perquè una ciutat intel·ligent pugui proporcionar els seus múltiples beneficis a tota la població, és essencial que la col·laboració entre el sector públic i el privat lideri una aposta decidida i ben planificada. Aquesta aliança suposa una millor distribució dels recursos i promou la inclusió tant de ciutadans com de visitants. En definitiva, garanteix que els avantatges de la tecnologia siguin accessibles per a tota la població.