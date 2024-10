Previsió del temps a Catalunya: dilluns de núvols i clars sense opció de pluja

El temps serà semblant al del cap de setmana. Foto: Europa Press

La penúltima setmana del mes d'octubre es posa en marxa amb un dia de temps suau, amb sol i intervals ennuvolats a Catalunya, encara que no s'espera que plogui pràcticament en cap punt... i si hi ha precipitacions, seran testimonials. Els valors tèrmics, a més, seran semblants als del cap de setmana, de manera que estem davant d'un episodi d'estabilitat abans de la nova (i previsible) baixada dels termòmetres.

Així es pot veure fent una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que diu que el cel estarà transitòriament mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans que circularan d'oest a aquest. A banda, hi haurà intervals de núvols baixos, fins a mig matí a les Terres de l'Ebre i al quadrant nord-est, ia partir de la tarda a l'extrem nord del Pirineu, on quedarà entre mig i molt ennuvolat, i en altres punts de l'interior i de la resta del litoral.

La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta. La màxima serà lleugerament més baixa, tret de Ponent i del sector més occidental del Pirineu on serà lleugerament més alta.

A partir de mitja tarda és possible algun xàfec feble i escàs a punts del vessant nord del Pirineu, i a la nit no es descarta que pugui caure una mica d'aigua en alguns punts de les Terres de l'Ebre.

Vent i visibilitat

D'altra banda, fins a mig matí i de nou al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable , amb predomini del terral al litoral de matinada, i del component est a la nit. La resta del dia s'imposarà el vent de component sud i aquest fluix amb cops moderats.

La visibilitat serà bona en general. Amb tot, serà puntualment regular a diversos punts de muntanya del quadrant nord-est i de les Terres de l'Ebre fins a mig matí i també a partir de la tarda.