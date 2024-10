L'estafa d'Amazon: l'últim estafa de la que alerten les forces de seguretat

Un ciberdelinqüent. Foto: Arxiu / Amazon / Canva Pro

Ja pràcticament no ens sorprèn res a l' univers de les estafes, les estafes i els intents d'enganys i robatoris que tenen Internet com el seu camp de joc. I no obstant, de manera recurrent, veiem informacions que assenyalen que l'astúcia i la perícia dels ciberdelinqüents és cada vegada més gran, que estan perfeccionant al màxim els seus estratagemes.

L'última, segons ha compartit al perfil de TikTok Xavi Abat (autoanomenat Advocat de TikTok) és l'anomenada estafa d'Amazon. En què consisteix?

Les víctimes reben (a casa seva) un paquet d'aquest gegant del comerç electrònic... encara que no hagin fet cap compra últimament. L'enviament arriba al domicili com una cosa perfectament legítima; etiquetes, embolcall, les nostres dades... Res no sembla assenyalar que es tracta d'una estafa.

Abat assegura que "molta gent està caient en això", i que els cossos de seguretat també són conscients que està passant.

Així, doncs, en lloc de deixar la caixa com està i comprovar que no es tracta d'una estafa, molta gent l'obre... i encara que el regal en si no sol ser gran cosa (segons Abat), va acompanyada d'una targeta amb un codi QR que garanteix un val de diners per comprar al lloc dAmazon .

Aquells que l'escanegen han caigut al parany que volen els ciberdelinqüents; és aleshores quan poden accedir al nostre dispositiu mòbil i a totes les nostres dades.

Què cal fer en cas de rebre un paquet que no s'ha demanat?

En cas de rebre paquets no sol·licitats, és recomanable esbrinar quin comerç ha fet l'enviament i fer la cerca a internet per verificar si està sent suplantada la seva identitat.

Si és així, el més senzill és alertar el lloc que la ressenya del producte és falsa. També es pot interposar una denúncia a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o al Ministeri de Consum.