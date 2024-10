Els 125 anys del Barça arriben a 5,5 milions de cupons de l'ONCE

La presentació del cupó amb Botí, Laporta i Pinto. Foto: ONCE

El passat diumenge 20 d'octubre, a la prèvia del partit entre el Barça i el Sevilla FC, es va celebrar l' acte de presentació del Cupó que l'ONCE dedica el proper dissabte 30 de novembre al 125è Aniversari del FC Barcelona.

5 milions i mig de cupons amb els colors blaugranes difondran aquesta gran efemèride a tot el territori.

José Luis Pinto, vicepresident de l'ONCE i Enric Botí, delegat d'ONCE Catalunya; han lliurat a Joan Laporta, president del FC Barcelona, ​​una imatge emmarcada d'aquest cupó.

El cupó del Barça estarà disponible a tots els punts de venda ONCE de Catalunya a partir de dimecres 13 de novembre per part de 2.450 venedors i venedores d'ONCE a Catalunya, els sentinelles de la il·lusió, dones i homes que són a tots els carrers i places del país.

Un cupó que ajuda que moltes persones amb discapacitat tinguin esperances i somnis cada dia. Una col·laboració molt solidària perquè crea feina per a persones amb discapacitat que es guanyen una vida digna gràcies a la venda de la loteria social, responsable i segura de l'ONCE.

Un pas més cap a ser un referent al món en accessibilitat

El mes de maig passat, el president del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, va signar amb el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, un conveni que agermana les dues entitats. La finalitat del conveni és treballar conjuntament per fer del nou Spotify Camp Nou un espai pel que fa al món en matèria d'accessibilitat i igualtat per a totes les persones.

La imatge del cupó del Sueldazo del proper 30 de novembre. Foto: ONCE

El Sueldazo del Cap de Setmana de l'ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó. I premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, a quatre cupons més. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 20.500 agents venedors de l'Organització, 2.450 a Catalunya. A més, es poden adquirir des de la pàgina web de l'organització i en establiments col·laboradors autoritzats.

Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures. L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i de seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries.