Els camps de lavanda de Catalunya: un paradís visual que amaga la penúria agrícola

Sota el sol abrasador del juliol i amb gran part de la població durant les vacances, els camps de lavanda arriben al seu apogeu a Catalunya , oferint un espectacle que captiva turistes i locals per igual. Llocs com Santa Eulàlia de Riuprimer i El Penedès, amb les seves extenses hectàrees de lavanda que rivalitzen amb la famosa Provença francesa, han esdevingut destinacions turístiques clau. Al llarg dels mesos d'estiu, els visitants es meravellen davant dels paisatges violetes interminables i generen un impuls en l'activitat turística d'aquestes regions.

Tot i això, darrere d'aquesta estampa idíl·lica, els agricultors catalans que cultiven lavanda s'enfronten a una realitat molt més complexa. Tot i que el sector de la perfumeria i cosmètica ha experimentat un creixement significatiu –amb guanys de més del 12% el 2023–, els ingressos no s'han traslladat als camps.

La pandèmia de Covid-19 va marcar un punt d'inflexió per als agricultors. Abans de 2020, el preu de l'oli essencial de lavanda era alt, assolint els 40 euros per quilo, però la sobreproducció i la caiguda de la demanda durant els confinaments globals van fer que els preus caiguessin dràsticament, arribant a nivells de 8 euros per quilo a actualitat. Per a molts cultivadors catalans, el cultiu ja no és rendible, i les subvencions governamentals no són suficients per cobrir els costos de producció. A més, la competència de països com Bulgària, amb costos de producció molt més baixos, ha erosionat encara més el mercat local.

A Catalunya, malgrat l'atractiu turístic que generen els camps de lavanda, la majoria dels agricultors no es beneficien dels ingressos del turisme. La desesperació ha portat alguns productors a plantejar-se abandonar aquest cultiu, mentre que altres busquen diversificar cap a cultius més rendibles com el cereal o la vinya.

El futur dels camps de lavanda a Catalunya sembla incert. Encara que l'espectacle visual i l'atractiu turístic són innegables, els agricultors insisteixen que sense un canvi estructural al mercat i més suports econòmics, la producció de lavanda continuarà sent un desafiament econòmic més que una oportunitat de negoci.