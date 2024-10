VÍDEO | 'Ni una menys': els feminicidis el 2023 van pujar un 3% respecte de l'any anterior

La violència masclista continua sent una xacra. Foto: Europa Press

L' Observatori Feminicidio.net ha publicat el seu Informe Anual 2023 , una detallada anàlisi dels feminicidis i altres assassinats de dones a Espanya. Aquest document, que registra i examina casos des del 2010, confirma una tendència a l'alça: el 2023 es van reportar 103 víctimes, un increment del 3% respecte a l'any anterior i un reflex d'un patró preocupant que va començar el 2022 amb un augment del 20, 5% en comparació del 2021.

Andalusia es posiciona com la comunitat amb major nombre de feminicidis, sumant 27 casos el 2023, davant dels 20 de l'any anterior. Aquesta regió també presenta la taxa de prevalença més alta del país, amb 6,2 casos per milió de dones, molt per sobre de la mitjana nacional de 4,2. L'informe subratlla que més del 90% de les morts violentes de dones s'atribueixen al feminicidi, i el 61% d'aquests crims han estat comesos per parelles o exparelles de les víctimes.

A més, l'observatori identifica un preocupant augment de feminicidis lligats a la prostitució, amb quatre casos documentats el 2023, tots perpetrats per proxenetes de les víctimes. Les víctimes en aquests casos solen ser dones estrangeres, amb una sobrerepresentació del 19% al total de feminicidis registrats. La vulnerabilitat d‟aquest grup és alarmant, ja que el 38% de les víctimes estrangeres eren d‟origen europeu i el 35% americanes.

Els mesos més tràgics del 2023 van ser el juliol i el setembre, amb 14 feminicidis cadascun, seguits d'agost amb 13. A més, s'observa que gairebé en un de cada cinc feminicidis l'agressor tenia 30 anys o menys, i que un 40% dels victimaris ja comptaven amb antecedents de violència de gènere, cosa que ressalta les falles en la protecció preventiva.

L'informe també assenyala que un 35% dels feminicidis succeeixen en àrees rurals o en localitats amb menys de 30.000 habitants, cosa que reflecteix un context de vulnerabilitat per a les dones en comunitats menys accessibles.

Feminicidio.net acompanya les seves troballes amb un decàleg de recomanacions enfocat a l'eradicació del feminicidi i la millora de les polítiques contra la violència masclista. Entre les propostes, destaca el reconeixement del feminicidi a la legislació espanyola, així com una reforma constitucional que garanteixi una protecció homogènia a nivell estatal. També proposa canvis en el sistema judicial, com ara la tipificació de la violència sexual com a delicte públic i l'adopció d'un model abolicionista respecte a la prostitució i la pornografia.

Un altre aspecte clau del decàleg és la necessitat de reforçar les polítiques públiques de prevenció a través de l'educació en igualtat i l'enfortiment de serveis de sanitat, educació i assistència social per a dones vulnerables. L'informe fa una crida als mitjans de comunicació perquè assumeixin un paper actiu i responsable en la sensibilització social, evitant relats esbiaixats i promovent una cobertura conscient d'aquests crims.

Feminicidio.net conclou el seu informe reafirmant el compromís del seu observatori amb la meta de Ni una Menys, un crit que ara exigeix no només l'absència de víctimes, sinó també l'eradicació de qualsevol forma de violència masclista reconeguda, invisible i normalitzada.