El Palau Macaya acull una sessió sobre transformació digital i IA generativa a l'educació superior

L?espectacular Palau Macaya serà l?escenari de la xerrada. Foto: CaixaBank

L'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” presenta el pròxim dimarts 29 d'octubre a les 18:30, al Palau Macaya, L'educació superior a l'era de la IA, un debat coorganitzat amb la Federació Espanyola de Sociologia (FES) , sota la direcció científica d'Olga Salido Cortés, vicepresidenta de la FES i professora titular del Departament de Sociologia Aplicada a la Universitat Complutense de Madrid, i Matilde Massó Lago, vicepresidenta FES i professora titular de la Universitat de la Corunya.

Aquesta sessió anirà a càrrec de Guillem García Brustenga, expert en transformació digital de l'educació a l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Tona Rubio de les Ales-Pumariño, project manager en temes d'innovació social i transferència del coneixement, i Robert Wagenaar, professor d'Història i Política de l'Educació Superior de la Universitat de Groningen i director de la International Tuning Academy. El debat serà moderat per Elisa Silió, periodista d' El País .

Els tres experts dissertaran sobre els impactes de la IA a l'educació superior i els desafiaments que planteja. Un debat sobre quins són els canvis i quines innovacions han d'afrontar les universitats i les institucions d'educació superior per adaptar-se als desafiaments de la transformació digital i la irrupció de la IA generativa. A més, plantejaran qüestions com si l'educació superior està preparada per fer front als nous perfils que requereix el mercat laboral i com es pot millorar la connexió entre l'empresa i la universitat.

La quarta revolució industrial: IA, treball i educació

El debat s'emmarca en el cicle Els desafiaments de la quarta revolució industrial: IA, treball i educació , amb l'objectiu d'abordar les transformacions i els reptes principals que tenen les innovacions tecnològiques de la quarta revolució industrial a la feina, l'ocupació i l'educació superior amb un enfocament multidisciplinari i divulgatiu.