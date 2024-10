VÍDEO: El Govern crearà grups per treballar en la descongestió i el teletreball en la justícia

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. Foto: CatalunyaPress

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler , ha confirmat que es crearan grups de treball per millorar al teletreball ia la descongestió del sistema judicial de Catalunya. A més, també ha afirmat que s'incorporaran representants del Ministeri de Justícia i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) al grup de treball.

Aquests són alguns dels punts clau a què la Comissió Permanent de l'Observatori Català de la Justícia ha arribat a la reunió d'aquest matí a l'Auditori del Districte Administratiu, la primera reunió d'aquesta legislatura.

A la roda de premsa posterior, el conseller ha posat èmfasi en què la prioritat del govern es “millorar la justícia”, ja que “la qualitat dels serveis públics és un dels eixos prioritaris de la Generalitat”.

“A diferencia d’altres serveis, aquest té una complexitat competencial que el fa diferent”, explicava Espadaler, que afegia que la competència judicial requeia en diverses institucions, fet que alentia la justícia.

Reunió de la Comissió Permanent de l’Observatori Català de la Justícia. Foto: CatalunyaPress

Segons el diagnòstic al qual han arribat després d’aquesta reunió, alguns dels problemes que han portat a aquesta situació de saturació de la justícia catalana són la falta de digitalització, sobre tot en l’àmbit penal, la necessitat d’implementar el teletreball, i la falta de més jutjats.

Espadaler ha recordat que els 'judicis ràpids' triguen mesos a celebrar-se, en tots els àmbits, no només al penal, i ha afirmat: “Ens sentim coresponsables, però volem treballar conjuntament”.

Un cop feta la diagnosi, l’objectiu del Govern és passar a la “teràpia” per tal de descongestionar la justícia a Catalunya, de forma que s’obrirà “una etapa de comunicació amb interoperadors, sense excepcionar cap”.

Creació d’un "pla de xoc"

Per tal d’aconseguir-ho, el Govern posarà en marxa un pla de xoc que preveuen tancar amb el Ministeri de Justícia, que esperen engegar el desembre i que se centrarà en la multi reincidència.

A més, també s’han compromès a seguir amb aquestes reunions, ja que “és un bon instrument perquè tenim relacions bilaterals amb totes les institucions, però no tenim tantes oportunitats per poder debatre conjuntament i acabar amb una proposta”.

Pel que fa a la digitalització, Espadaler ha afirmat que ja hi havia hagut plans previs per millorar-la, però que cap ha estat amb un marc tan favorable com el que hi haurà a partir del desembre.

Per tant, l’Observatori crearà un grup de treball per millorar el teletreball i han reobert el que hi havia de la descongestió, dues de les mesures claus per millorar la situació judicial a Catalunya. Per últim, també s’ha posat sobre la taula les “magres xifres” de la presencia del català a la justícia, i s’han compromès a fer el necessari per garantir el dret a poder adreçar-se en català.