Lucía Etxebarria llança una noticia falsa contra Cristina Fallarás i la rectifica al cap de poques hores

Lucía Etxebarría i Cristina Fallaràs - CANVA PRO

Aquest diumenge a la nit, l'escriptora Lucía Etxebarria va publicar un tuit polèmic en què afirmava: “L'escàndol Errejón apareix com a promoció per a un llibre de Cristina Fallarás. Els beneficis dels quals van a una fundació creada per Cristina Fallarás. Que va rebre 100.000 € de subvenció del Ministeri d'Igualtat.” Amb aquestes declaracions, Etxebarría buscava qüestionar la credibilitat de Cristina Fallarás, la periodista que recentment ha denunciat públicament suposades agressions sexuals comeses per Íñigo Errejón.

No obstant, aquest dilluns, fa tot just una hora, Etxebarría va emetre una rectificació en què desmentia la informació del tuit. Va aclarir que Acción Comadres és un col·lectiu feminista creat per Cristina Fallarás amb altres activistes, amb l'objectiu de visibilitzar la violència sexual contra les dones. Segons la rectificació, el Ministeri d'Igualtat, sota la direcció d'Irene Montero el 2023, havia destinat una partida de 100.000 euros a aquest col·lectiu per finançar activitats culturals. No obstant això, la Memòria d'Execució del ministeri indica que la subvenció mai no es va arribar a completar perquè Acción Comadres no té personalitat jurídica pròpia.

Tot i la rectificació pública, el tuit original d'Etxebarría no ha estat eliminat - a les 15.00 d'aquest dilluns- i segueix acumulant reaccions, entre 'm'agrada' i retuits.