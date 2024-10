Cristina Fallarás, després del cas Errejón: "És tan sols la punta de l'iceberg"

Arxiu - L'escriptora saragossana Cristina Fallarás - EUROPA PRESS - Arxiu

La periodista Cristina Fallarás, les denúncies anònimes de les quals de violència masclista han precipitat la dimissió d'Íñigo Errejón com a portaveu de Sumar i el seu abandonament de la política, ha advertit que aquest cas és tan sols "la punta de l'iceberg", ja que fa mesos que està rebent relats que apunten a totes les esferes de poder, des de partits polítics fins a col·legis, instituts i universitats.

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans de comunicació, amb motiu de la seva participació a la trobada 'La Literatura es Femenina', que tindrà lloc aquesta tarda, a partir de les 19.00 hores, a l'Espai Cultural El Tanc a Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un posterior debat sobre 'Què va ser del periodisme?', moderat per la periodista Cristina Alcaine.

Cristina Fallarás, veu del feminisme gràcies als seus assajos i escrits vinculats al col·lectiu feminista, ha advertit que les dones han "començat a parlar i no pararan", per això li estan arribant "moltíssims relats" relacionats amb l'exercici del poder com a pràctica d'assetjament sexual, lligats a homes dels mitjans de comunicació, a partits polítics, sindicats, a la gran empresa, a col·legis i instituts ia catedràtics d'universitat.