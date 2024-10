Aquests són els barris més conflictius de Catalunya segons les darreres dades policials

La rambla del Raval, un dels barris considerats més insegurs. Foto: Europa Press

A Catalunya, com a moltes altres comunitats, alguns barris de ciutats afronten problemes de seguretat i criminalitat a causa de factors com l'exclusió social, la pobresa o la manca de serveis adequats, entre d'altres.

La seguretat és sempre una qüestió complexa, encara que la seva absència fa que els veïns paguin el dia a dia: droga, brutícia, incivisme, robatoris... són conceptes que es relacionen amb la seguretat (o amb la seva absència).

Segons les últimes dades del Ministeri d'Interior, els homicidis dolosos han augmentat un 42% el 2024 respecte a l'any anterior. També s'han disparat els delictes sexuals amb una penetració un 20% o contra la llibertat sexual, que han pujat un 10%. També destaca un increment del 24% als delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària.

El Raval és el barri de Barcelona que tradicionalment s'associa més a aquestes problemàtiques ; fora d'aquest, altres punts del districte de Ciutat Vella, com la Barceloneta, també reivindiquen millores pel que fa a la seguretat

Cal destacar també Ciutat Meridiana , sovint anomenat Villa Desnonament , a causa de les altes taxes de desallotjament. El barri també enfronta problemes de seguretat i d'exclusió social.

Fora de Barcelona

Històricament La Mina (Sant Adrià de Besòs) ha estat considerada un dels llocs més perillosos de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, la recent construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra ha ajudat a reduir certs índexs de criminalitat, tot i que el barri continua sent una àrea d'alta conflictivitat.

Per la seva banda, Ca n'Anglada (Terrassa) ha estat des dels seus orígens una zona vulnerable . Tot i que els últims anys ha rebut inversions, entitats denuncien que aquesta barriada segueix amb problemes de desocupació, tensions entre veïns i una clara deficiència pel que fa a les infraestructures.

Sant Cosme (El Prat de Llobregat), Sant Roc (Badalona) i la Florida (l'Hospitalet de Llobregat) són altres barris de municipis de la zona metropolitana amb realitats socials complexes. El primer trimestre del 2024, el municipi del Prat ha experimentat un preocupant increment en la criminalitat convencional, amb un augment general del 50,2% en comparació del mateix període del 2023. Entre els delictes que més es destaquen, les agressions sexuals amb penetració han incrementat un 50%, mentres que les sostraccions de vehicles han registrat una alça notable del 97,9%. Així mateix, els furts han crescut un 68,3% i han mostrat una tendència a l'alça en el robatori de pertinences. A l'àmbit dels homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa, s'ha observat un increment del 100%, amb un total de dos casos en aquest període. Aquestes dades reflecteixen una situació alarmant en matèria de seguretat i subratllen la necessitat de mesures preventives per contenir l'escalada de delictes a la localitat.

Els ajuntaments són conscients de la situació i treballen, juntament amb diferents entitats socials, amb una cura especial en aquestes zones per intentar revertir els possibles problemes.

De fet, l'Ajuntament del Prat demana de manera constant separar les dades pertanyents a l'aeroport de les que ocorren al nucli urbà. De fet, assenyalen que segons les dades de la Junta Local de Seguretat, "les dades segregades per al Prat constaten que és una ciutat relativament tranquil·la comparada amb altres de similars".

Zones d'Espanya molt conegudes per aquesta qüestió

La Cañada Real (Madrid) és una de les zones més desafavorides de la província, caracteritzada per alts nivells d'exclusió social. La manca d'infraestructures i serveis bàsics agreuja la situació, deixant veure la marginalitat a cada racó.

Als afores de Palma hi ha Son Banya, un assentament conegut per la seva activitat al narcotràfic, especialment després del desmantellament d'un dels principals punts de drogues a l'illa. Tot i els esforços, la zona continua sent conflictiva, amb incidents freqüents de violència i delinqüència.

A Granada, el barri d'Almanjáyar, que té 22.000 habitants i se situa a uns tres quilòmetres del centre, enfronta problemes de pobresa i tràfic de drogues. Un dels seus reptes més grans és el robatori d'electricitat per al cultiu de marihuana, detectat en uns 1.000 habitatges il·legals. La policia ha implementat operatius específics, com ara l'Operació Odolki, per combatre el narcotràfic a la zona.

El Puche, a Almeria, va ser construït per reallotjar famílies afectades per les inundacions a la ciutat i avui alberga unes 15.000 persones. El barri enfronta problemes de talls elèctrics, delinqüència, falta de transport públic i ocupació il·legal, cosa que contribueix a la marginalització social i afecta la qualitat de vida dels seus residents.

A València, La Malvarrosa i el seu complex "Las Casitas Rosas" es destaquen com un focus important del tràfic de drogues a la Comunitat Valenciana. Malgrat els esforços municipals, la inseguretat persisteix i continua impactant a la vida dels seus habitants.