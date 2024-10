La Seguretat Social, en crisi: els funcionaris amenacen d'anar a la vaga

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. Foto: EuropaPress

La Seguretat Social espanyola s'enfronta a una crisi sense precedents. Amb més de 10.000 milions d'euros gestionats mensualment i una estructura administrativa obsoleta de més de 30 anys, la institució és a punt del col·lapse. Funcionaris i subdirectors provincials de l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) han manifestat la seva intenció de mobilitzar-se i, si no hi ha cap canvi, acabar en vaga, segons ha confirmat El Confidencial . Exigeixen una millora dels recursos humans que, segons afirmen, són insuficients per atendre els 10 milions de pensions actives i les 3 milions de sol·licituds d'ingrés mínim vital.

Des del maig del 2023, els funcionaris han intentat dialogar amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz , i el seu secretari d'Estat, Borja Suárez, sense èxit. Aquest col·lectiu de 200 directius sosté que l‟envelliment il‟escassetat de personal posa en risc la sostenibilitat de les prestacions socials.

Amb l'exministre José Luis Escrivá , es va intentar reforçar la plantilla amb la incorporació d'interins, però aquesta mesura ha resultat insuficient i poc efectiva. Segons denuncien els directius de l'INSS, els interins no tenen formació adequada, cosa que afecta la qualitat del servei i l'atenció al ciutadà.

Un altre factor que agreuja la situació són els nombrosos canvis normatius en la gestió de prestacions, des de l‟ingrés mínim vital fins a la revisió de les pensions de jubilació. Aquesta sobrecàrrega burocràtica ha alentit els temps de resposta i ha afectat milers de ciutadans que depenen d'aquests recursos.

Segons dades de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), l'ingrés mínim vital només arriba a una de cada tres famílies elegibles i il·lustra la magnitud de la crisi. "Estem al límit; sense canvis, el col·lapse és imminent", conclou el portaveu de l'INSS, que afirma que aquesta situació exigeix una resposta immediata del govern.

Per tant, el Govern té entre mans una altra crisi que atendre, just quan la seva vista està posada en el cas Errejón i les seqüeles que deixarà el bàndol progressista de la política espanyola.