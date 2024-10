6 de cada 10 alumnes catalans d'FP que es van quedar sense plaça deixen d'estudiar

Una noia en una classe pràctica de FP. Foto: Europa Press

El Departament d'Educació i Formació Professional de Catalunya ha anunciat un pla per millorar la gestió de places a la Formació Professional (FP ) i reduir el desajust detectat al setembre, quan 31.000 alumnes van quedar sense plaça assignada. Dilluns passat 28, la consellera Esther Niubó va explicar que, per evitar aquesta situació en el futur, la preinscripció i matrícula se centralitzaran i seran telemàtiques, de manera que el procés acabi abans de l'inici del curs i els alumnes sàpiguen amb antelació la seva assignació.

Aquest canvi respon a dades preocupants, com que un 64,7% dels estudiants que no van obtenir plaça en un grau mitjà de FP no van continuar els estudis, evidenciant la urgència d'agilitzar el sistema. Dels 6.757 alumnes sense plaça aquest curs, 4.373 van abandonar el sistema educatiu, en no comptar amb un número d'identificació (RALC) que els vinculi a un centre. Alhora, el 46.3% dels estudiants de grau mitjà sense plaça tampoc compleixen requisits i no estan al sistema.

El 2023, el Departament va rebre 108,289 sol·licituds per a FP, de les quals 57,290 van ser de grau mitjà i 50,999 de grau superior. La consellera va informar que, encara que 17,871 estudiants van obtenir assignació, no es van matricular, situació que el nou sistema de matrícula telemàtica busca evitar. La centralització permetrà una gestió més àgil de places i una comunicació clara perquè els estudiants sàpiguen com i quan s'han de matricular.

El procés de matrícula serà al maig, amb assignacions fins a finals de juliol, i es mantindrà un procés al setembre per a vacants. A més, s'eliminarà la reserva de places per a alumnes repetidors, cosa que permetrà conèixer el total real de places disponibles a cada centre.

Paral·lelament, el Departament també busca millorar l'orientació als estudiants a 4t d'ESO, promovent el consell orientador i suggerint més d'una opció d'FP. Es planegen nous convenis amb empreses i es preveu augmentar l'oferta d'FP dual, construir centres d'FP específics i crear més places d'FP bàsica entre el 2024 i el 2028 per evitar l'abandonament escolar i atendre la demanda creixent.