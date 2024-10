Mercadona innova i dissenya una bola dosificadora per al seu detergent en càpsules

Nou producte de Mercadona

Mercadona té dos requisits indispensables per continuar desenvolupant la seva brutal transformació: la qualitat i la innovació. Així és com ha nascut la bola dosificadora reutilitzable per al detergent líquid en càpsules de roba blanca i de color, una innovació fruit de la recerca de la màxima comoditat d'ús i la màxima eficàcia de les càpsules de detergent. El disseny d'aquesta bola dosificadora fa que la càpsula no quedi agafada entre la roba i permet que es dissolgui millor, de manera que es garanteix una neteja més efectiva.

A aquesta innovació, se suma la millora en la fórmula de les càpsules, que ara incorporen una fragància extra de perfum que aporta una agradable sensació de frescor i neteja, i un sistema de protecció de colors i blanquejant òptic, que realça la brillantor de la roba i fa que els blancs siguin més blancs.

Aquesta millora s'ha desenvolupat de la mà del proveïdor especialista Inquiba a les instal·lacions de Guareña (Badajoz) per donar resposta a les darreres tendències, gustos i necessitats de "El Cap" (que és com Mercadona denomina internament el client). El producte és un detergent concentrat d'última generació fàcil de fer servir, amb tecnologia enzimàtica que potencia el poder actiu de neteja sobre les taques i un doble compartiment que inclou la dosi justa perquè es dissolgui ràpidament i revitalitzi les peces de roba.

Només cal ficar la càpsula de detergent a la bola dosificadora i posar-la al tambor de la rentadora. La bola assegura que el detergent es distribueixi d'una manera uniforme. El film que recobreix la càpsula es desfà en entrar en contacte amb l'aigua de la rentadora, sense necessitat d'obrir o perforar la càpsula.

Màxima qualitat al millor preu

El 1993 Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després de constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment. Durant aquests anys, no ha deixat d'apostar per la qualitat, un dels reptes principals als quals s'enfronten diàriament tots els departaments i l'impuls de la qual és una oportunitat per continuar oferint al client productes, un a un, diferencials.