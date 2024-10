El premi de 25.000 euros que es pot emportar Errejón després de la seva dimissió

El ja exportaveu de Sumar Íñigo Errejón, que va renunciar a l'acta la setmana passada després de ser denunciat per suposades agressions sexuals, té dret a una indemnització per cessament d'una mica menys de 25.000 euros pels gairebé vuit anys de diputat del Congrés.

Així ho estableix el règim de protecció econòmica i social dels parlamentaris, que preveu una indemnització per cessament per als diputats que deixen la Cambra, que s'abona mensualment i que és incompatible amb qualsevol altra retribució.

En concret, la quantia d'aquesta indemnització equival a "una mensualitat de l'assignació constitucional per cada any de mandat parlamentari a les Corts Generals o fracció superior a sis mesos, i fins a un límit màxim de vint-i-quatre mensualitats".

En el cas d'Errejón, la seva trajectòria de diputat del Congrés s'estén per quatre legislatures i abasta un total de set anys i nou mesos.

Va ser elegit diputat per primera vegada a les eleccions de desembre de 2015, llavors com a dirigent de Podem, i encara que va ser una legislatura curta, ell va ocupar el seu escó durant sis mesos perquè va ser membre de la Diputació Permanent. En la repetició electoral del 2016 va ser elegit novament diputat i va estar a la Cambra dos anys i mig, fins que el gener del 2019 va abandonar la política nacional per ser candidat a l'Assemblea de Madrid.

Va tornar al Congrés al desembre d'aquell any, aquesta vegada com a cap de llista de Más País, i va estar tres anys i mig com a diputat del Grup Plural juntament amb Compromís i Junts. I a les eleccions generals del juliol del 2023 va tornar a aconseguir escó, aquesta vegada com a representant Sumar, i va exercir durant quinze mesos fins a la seva dimissió la setmana passada.

Tenint en compte que l'assignació constitucional està fixada aquest any en 3.142,14 euros, la indemnització d'Errejón per aquests gairebé vuit anys de diputat podria ascendir a 25.137,12 euros, però aquesta xifra es podria retallar pel que pogués haver rebut el 2019, quan es va acomiadar del Congrés per primera vegada, ja que això s'ha de descomptar del total, han indicat a Europa Press fonts parlamentàries.

La xifra definitiva de la liquidació l'establirà la Cambra i la dividirà en mensualitats ja que la indemnització es deixarà de pagar si Errejón percep “una altra retribució, sou, salari, pensió, dieta, indemnització o percepció de qualsevol naturalesa, sigui de caràcter públic o privat", ja que és incompatible.