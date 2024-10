VÍDEO | La DANA arrasa València amb pobles totalment inundats després de desbordar-se el Magre

La DANA d'aquest dimarts ha descarregat més de 300 litres per metre quadrat al municipi valencià de Requena al llarg del dia, ha provocat el desbordament del riu Magre i ha deixat a la comarca Utiel-Requena imatges de l'aigua arrossegant al seu pas vehicles i mobiliari urbà. La UME s'ha mobilitzat per anar a la zona.

En concret, l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha informat minuts abans de les 17 hores que a Requena s'han arribat als 302,4 l/m2. La situació a la zona d'Utiel-Requena és “històrica”, segons la xarxa.

Al municipi d'Utiel, el riu Magre està "completament desbordat", segons Avamet, després de superar-se els 240 litres per metre quadrat, el dia més plujós des que hi ha registres. Els vídeos que arriben a través de les xarxes mostren la dimensió de la catàstrofe.

El Centre de Coordinació d'Emergències, que ha decretat la situació d'emergència de nivell 2 a la comarca, ha explicat que l'aigua ha arrossegat al seu pas cotxes i mobiliari urbà, com es pot apreciar a les imatges que han compartit a les xarxes socials tant el 112 com la ciutadania.

Per part seva, l'helicòpter V-990 del Consorci de Bombers de València està treballant en rescats a la zona d'Utiel, davant la dificultat dels accessos per via terrestre.

A més, com a conseqüència del temporal, ha quedat interrompuda la circulació entre Buñol i Utiel, ha informat Renfe. Pel mal estat de les carreteres no és possible establir servei alternatiu.