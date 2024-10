¡Imminent revelació! La Nintendo Switch 2 es presenta aquesta setmana?

Switch 2 - EP

La comunitat de jugadors està al límit de l'emoció amb la possibilitat que Nintendo presenti la successora de la popular Nintendo Switch aquesta mateixa setmana. Rumors fonamentats i filtracions il·lusionants apunten que la companyia de Kyoto revelarà la seva nova consola abans que finalitzi l'actual any fiscal, que abasta de l'1 d'abril del 2024 al 31 de març del 2025. Aquesta estratègia recorda la del 2016, quan la Nintendo Switch es va mostrar al món un 20 d'octubre just abans de la publicació de resultats trimestrals.

Amb el proper informe financer de Nintendo programat per al 5 de novembre, molts especulen que el llançament d'un tràiler que detalli les característiques de l'anomenada Nintendo Switch 2 podria ser imminent. No obstant això, la situació actual de Nintendo és notablement diferent de la del 2016, cosa que podria influir en la seva estratègia de màrqueting.

La dificultat de llançar en temporada nadalenca

Si Nintendo decideix seguir endavant amb aquesta presentació, podria generar un impacte negatiu a les vendes de l'actual Nintendo Switch durant la crucial campanya nadalenca. Amb lanunci dun dispositiu nou a la vista, és probable que molts consumidors optin per esperar, en lloc de comprar la consola actual per a les festes.

Tot i la disminució del 46% interanual en la distribució de la Switch, la consola encara ha aconseguit vendre 2,1 milions d'unitats durant l'últim trimestre. A més, els seus exclusius continuen dominant els rànquings de vendes, amb títols com Mario Kart 8 Deluxe i Animal Crossing: New Horizons al cim. Tot i això, la situació del 2016 va ser diferent, ja que la Wii U estava gairebé morta, i Nintendo necessitava una empenta que podria haver vingut de la presentació de la Switch.

Una filosofia única

Tot i això, no tot està perdut per a l'actual consola. Nintendo ha demostrat una capacitat increïble per ignorar les tendències del mercat i seguir el seu propi camí. Tot i no oferir els gràfics més avançats, la Switch ha mantingut un èxit constant, i tot indica que aquesta filosofia es mantindrà amb la seva successora.

Un correu intern recent d'Activision Blizzard, revelat enmig del litigi per la compra de l'empresa per part de Microsoft, suggereix que la nova consola de Nintendo no competirà directament en termes de potència gràfica amb les actuals PS5 i Xbox Series. Segons Bobby Kotick, ex-CEO d'Activision, és probable que la Nintendo Switch 2 s'alineï més amb les plataformes de generació anterior.

Shigeru Miyamoto també ha subratllat la visió de Nintendo de no participar a la “guerra de consoles” i centrar-se en crear experiències úniques. "Espero que la gent entengui que Nintendo continuarà fent coses úniques utilitzant diverses tecnologies actuals", va afirmar Miyamoto.

Tot esperant un anunci oficial

Així que, malgrat els números i les especulacions, Nintendo podria sorprendre tothom amb l'anunci de la seva nova consola aquesta setmana. La companyia ha demostrat al llarg de la seva història que és capaç de trencar motlles i crear expectatives, de manera que tots els ulls estaran posats en qualsevol moviment oficial que facin. Mentrestant, els jugadors continuen especulant i esperant el proper gran anunci de la Gran N. Estigues atents!