VÍDEOS: Les imatges més impactants d'un DANA que ho ha arrasat tot al seu pas des d'Albacete fins a València

Són molts els vídeos que circulen per totes les xarxes socials a zones on no hi ha desbordaments des de fa 100 anys a causa d'un temporal que seguirà actiu també aquest dimecres a les zones afectades que van des d'Albaceta fins a les portes de València.

EL GOVERN DE SÁNCHEZ HA ESTAT TOTA LA NIT PENDENT DE DANA MITJANÇANT UN COMITÈ DE CRISI

L'executiu del President Pedro Sánchez, de viatge oficial a l'Índia, ha muntat un comitè de crisi nocturn aquest dimarts a la nit a les 22.48 hores segons han informat fonts de Moncloa a CatalunyaPress per al seguiment dels efectes de la DANA al litoral mediterrani i Albacete, a fi de coordinar els treballs de resposta i assistència per aquest fenomen.

Aquest òrgan va mantenir la reunió a les dependències del Departament de Seguretat Nacional al Complex de la Moncloa, sota la presidència de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , i amb l'assistència del ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En aquesta primera reunió hi han participat així mateix, de forma telemàtica, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i la delegada del Govern a València, Pilar Bernabé .

El comitè de crisi s'ha posat en contacte amb els presidents de València, Castella-la Manxa, Múrcia i Andalusia, així com amb els delegats del Govern en aquests territoris. El comitè ha posat a la vostra disposició tots els efectius que siguin necessaris de la UME, Policia Nacional, Protecció Civil i Guàrdia Civil.

El comitè de crisi es mantindrà reunit de manera permanent per analitzar la situació fins que la DANA remeti i aquest mateix dimecres el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, el presidirà un cop torni del viatge oficial a l'Índia.

CAOS, DESESPERACIÓ I DESASTRE ECONÒMIC A LES ZONES AFECTADES

El pas de DANA per molts llocs ha tingut efectes devastadors sobretot a l'interior de València i al seu entorn metropolità. El dany ha estat especialment ressenyable a les comarques de Requena-Utiel, la Foia de Bunyol i la Ribera, i als municipis al flanc sud de la capital valenciana.

DURANT TOTA LA NIT S'HAN PASSAT ELS RESCATS DE PERSONES ATRAPADES



Aquest dimecres és previsible que es comenci a comptabilitzar les destrosses sobre edificis, travessies, algunes infraestructures i béns personals com ara centenars de vehicles, habitatges o locals comercials, a més de naus industrials en polígons.

Amb descàrregues superiors als 300 litres per m2 la situació es va fer especialment preocupant a la ribera del riu Magre, afluent del Xúquer. Desbordat la llera a l'alçada d'Utiel, diversos habitatges van quedar inundats amb l'aigua cobrint fins a una primera alçada al barri de La Fuente.

Allà van haver d'intervenir efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i del Consorci Provincial de Bombers de València per fer rescats de persones atrapades a les plantes superiors de casa seva, fins al nivell de l'aigua va començar a baixar en entrar la nit.

Els sistemes del Túria i el Xúquer no donaven abast i quan no tocaven les nou del vespre els torrents van començar a arramblar cotxes, arbres i mobiliari urbà per poblacions metropolitanes de l'Horta Sud, rebentant els claveguerams. Alfafar, Sedaví, Aldaia... El centre comercial Bonaire inundat, l'aparcament d'Ikea inundat. Un metre pujava l'aigua a Benetússer.

RENFE CANCEL·LA ELS TRENS DE MADRID I BARCELONA CAP A VALÈNCIA

Als centenars de col·legis i instituts tancats i amb les classes cancel·lades, s'hi van sumar les anul·lacions d'ahir a la tarda dels trànsits d'ADIF a les zones afectades, bàsicament el corredor Madrid-València. També Rodalies i Metrovalència han cancel·lat rutes amb milers de passatgers afectats.

TRENS INTERROMPUTS

Les pistes de l'Aeroport de Manises han quedat igualment inundades, amb passatgers atrapats a la terminal. Hi ha carreteres tallades per tota la província de València. Les vies de comunicació han estat especialment afectades per les avingudes. Com a conseqüència dels efectes de les riuades, un tren Talgo d?alta velocitat de Renfe que cobria la ruta Màlaga-Madrid va patir ahir a la tarda el descarrilament d?un bogie de la cabina davantera al seu pas per Álora. Els 291 passatgers van haver de ser traslladats a un altre comboi.

