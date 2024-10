Dispositiu en marxa per localitzar 7 persones desaparegudes per la DANA

Agents de l'equip de Bombers treballa a les zones afectades per la DANA. Foto: Europa Press

Els serveis d'emergència busquen 7 persones que estan desaparegudes a causa de les fortes riuades provocades per la DANA que fueteja la Península Ibèrica. En concret, 6 persones es busquen a Letur (Albacete) i una altra a L'Alcúdia (València) , segons han informat els serveis d'emergències.

Al voltant de les 18.15 del passat dimarts 29 d'octubre, els Serveis d'Emergències del 112 de Castella-la Manxa ja havien avançat que es buscava almenys 2 persones, empleats municipals, encara que avançava la possibilitat que hi hagués més desapareguts.

Així mateix, informaven que els equips de bombers desplaçats al lloc dels fets havien rescatat quatre individus. Al municipi d'Albacete es troba desplegat un ampli contingent d'emergències amb la presència de bombers dels parcs d'Hellín i Los Molinicos, Protecció Civil, equips de la Guàrdia Civil, un helicòpter de reconeixement i rescat, així com la Creu Roja, entre d'altres .

D'altra banda, efectius de la Guàrdia Civil de València busquen un home, camioner, desaparegut a l'Alcúdia en ple temporal al qual se li va perdre la pista cap a les 13.00 hores quan anava amb el seu camió.

En aquesta comunitat, el Govern espanyol ha activat la Unitat Militar d'Emergències (UME) a petició de la Generalitat per fer front a la situació provocada per la DANA a la zona d'Utiel. A més, el riu Magre, sobre el qual s'ha emès un avís especial d'alerta hidrològic per l'augment del cabal, s'ha començat a desbordar a l'altura dels termes municipals de Carlet i Algemesí (València).

Per això, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establert el nivell d'emergència pel temporal en situació 2 del pla especial d'inundacions a tota la província de València, segons la darrera actualització.

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha instat la població a no sortir a la carretera, especialment a la província de València, romandre a casa i buscar punts alts si hi ha els voltants de barrancs o lleres fluvials: "La nit serà llarga", ha dit el cap del Consell al Centre de Coordinació d'Emergències, que ha recalcat que "no hi ha confirmació de pèrdues humanes".

Entre altres afeccions, han estat cancel·lats 10 vols i desviats 12 més des de l'aeroport de València i s'ha interromput la línia d'alta velocitat de trens entre València i Madrid, que ha afectat 2.722 passatgers.

Fonts de Renfe han assenyalat a Europa Press que els trens entre Madrid i València estaran suspesos almenys fins demà a les 10.00 hores. Així mateix, la companyia ha establert un pla per garantir que els 755 viatgers que anaven amb tren, i que es troben a l'estació de Conca Fernando Zóbel, arribin a destí.