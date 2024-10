Creen un mapa obert on les persones amb problemes per la DANA poden indicar on són

Una captura del mapa. Foto: Google Maps

En moments complicats apareix la solidaritat i la cooperació. I a la DANA que estan vivint diversos punts d'Espanya està passant.

De fet, s'ha conegut que un usuari de la xarxa social X, el cantant Alexandru Molina (@alexandrumolina) ha creat un mapa obert on les persones amb problemes per la DANA poden indicar on són.

Ho ha fet usant la interfície de Google Maps, una de les aplicacions més utilitzades actualment.

Pots accedir al mapa en aquest enllaç.

El que demana el seu impulsor és que la gent que vulgui fer-lo servir respecti els colors que ha disposat a la llegenda, ja que "ajuden a classificar el tipus d'urgència per gravetat, ja sigui per l'estat de les persones, per l'edat de les mateixes o pel nivell d'aigua que els envolta". La llegenda és a la descripció.

CONSULTA L'EVOLUCIÓ D'AQUEST MAPA EN TEMPS REAL

Cadascuna d'aquests senyals són persones que han marcat la seva situació d'emergència usant la tecnologia de Google Maps.