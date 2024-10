La Generalitat Valenciana habilita un telèfon per als afectats per la DANA

El número al qual s'ha de trucar el 900 365 112. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Generalitat Valenciana ha activat un telèfon especial per poder prestar atenció als familiars de les persones desaparegudes com a conseqüència de la DANA que afecta principalment la província de València. El número al qual s'ha de trucar el 900 365 112.

Des de la Generalitat es demana que es reservi aquest número de telèfon únicament per donar informació sobre aquell familiar amb qui no es pugui contactar.

Per a una situació d'emergència recomana seguir trucant al 112. Al fil, el president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha advertit aquest dimecres 30 d'octubre a la matinada que aquest número, derivat del 112, és el canal vàlid per comunicar les emergències, sense que hagi caigut la línia i ha sol·licitat que no es faci cas de fal·lus difoses en xarxes socials sobre aquest extrem.